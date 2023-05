Borghetto Lodigiano, esce di strada con l'auto e abbatte un deposito di attrezzi: un ferito

Borghetto Lodigiano (Lodi), 18 maggio 2023 – Esce di strada con l’auto e abbatte un deposito. Rovinoso incidente, che ha purtroppo provocato il ferimento del conducente, all’ingresso di Borghetto Lodigiano.

L’uomo, classe 1944, viaggiava a bordo della propria Suzuki Ignis in via Roma, all’ingresso del paese provenendo da Lodi, verso la chiesa e il municipio.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, da parte dei carabinieri della sezione radiomobile di Lodi, il malcapitato avrebbe perso autonomamente il controllo del veicolo.

Le cause dell’accaduto sono sconosciute. Ma, lasciando la carreggiata, l’auto è finita contro un deposito, protetto da una recinzione, che conteneva mezzi da lavoro e attrezzi. Con diversi danni, sia per il veicolo che per l’area.

Fortunatamente l’uomo, residente a Motta Vigana di Massalengo, non corre pericolo di vita. Mentre i militari eseguivano i rilievi di rito, il soccorso sanitario lo ha visitato e preso in cura, per poi accompagnarlo all’ospedale Maggiore del Capoluogo di provincia. L’incidente non ha provocato particolari disagi alla circolazione stradale.