Milano - Si profila un'Italia tinta di giallo a partire da lunedì 26 aprile, in concomitanza con le annunciate riaperture (che riguardano appunto le Regioni collocate nella fascia più bassa di rischio). L'Rt nazionale, in base alla bozza del report settimanale del monitoragio Iss-ministero della Salute, è ancora in discesa, attestandosi a 0,81 rispetto allo 0,85 della scosa settimana. Un lieve calo, che però non deve far abbassare la guardia visto che comunque "l'incidenza resta elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull'intero territorio nazionale dell'identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti". Gli occhi del governo targato Mario Draghi - che ha varato il nuovo decreto per la gestione dell'emergenza Covid-19 - restano puntati sulla curva dei contagi e sull'andamento della campagna vaccinale. Ieri in Italia erano 16.232 i nuovi casi Covid in Italia, in aumento rispetto ai 13.844 del giorno prececedente. I tamponi processati erano 364.804, quasi 15 mila più di mercoledì, ma il tasso di positività ha fatto segnare comunque in lieve crescita dal 3,9% al 4,4%. Stabile, e sempre molto alto, il numero dei decessi: 360 (mercoledì 364), per un totale di 118.357 vittime da inizio epidemia. In calo costante i ricoveri: le terapie intensive erano 55 in meno (mercoeldì -75) con 174 ingressi del giorno, e scesi a 3.021, mentre i ricoveri ordinari sono calati di 690 unità (ieri -471), fino a quota 22.094. In Lombardia ieri con 52.170 tamponi effettuati, erano 2.509 i nuovi positivi, con il tasso di positività in leggera crescita al 4,8%. Nelle scorse ore si è confermato il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva (-14) che negli altri reparti (-170). I decessi erano 54.

Sarebbero 14 le Regioni e 2 le Province Autonome ad andare in zona gialla da lunedì prossimo, 26 aprile, come previsto dal decreto Riaperture. Le Regioni sono: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Toscana, Umbria e Veneto. In bilico, tra giallo e arancione, la Puglia. In arancione dovrebbero invece andare Basilicata, Calabria, Sicilia e Valle D'Aosta. Resterebbe infine rossa la Sardegna.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della visita all'hub vaccinale di Cernobbio, in provincia di Como, è tornato sull'imminente passaggio della Lombardia in zona gialla: "I numeri negativi di questa ondata si stanno per fortuna riducendo. Da lunedì in Lombardia dovremmo riavere un po' della nostra libertà e rientrare in zona gialla, anche se attendiamo ancora le comunicazioni ufficiali da Roma", ha detto il presidente.

Qui pubbilcheremo il bollettino del Ministero della Salute di oggi, venedì 23 aprile, con i contagi, i ricoveri e i decessi regione per regione. In attesa dei dati ecco l'aggiornamento di ieri, giovedì 22 aprile

Sono 1.035 i nuovi contagi Covid e 20 i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regione. I dati aggiornano così a 406.066 il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia, e a 11.203 quello delle vittime causate dal virus. La discesa dei ricoveri è costante: in ospedale si trovano 1.615 malati Covid (-39), dei quali 1.338 (-37) nei normali reparti medici, 227 (-2) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente in isolamento sono 23.307 (-448). Ieri sono stati processati 38.282 tamponi, per una percentuale di positivi del 2,7%.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.797 test sono state riscontrate 124 positività al Covid 19, pari al 2,13%. Di queste, 109 sono state rilevate da 5.198 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 2,10%; 15 da 599 test rapidi antigenici realizzati (2,50%). I decessi registrati sono 10. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 40 (-3) mentre quelli in altri reparti rimangono 319.

Sono 326 i positivi al covid tra le nuove diagnosi nelle Marche nell'ultima giornata: 88 in provincia di Ancona, 79 in quella di Pesaro Urbino, 75 in quella di Macerata, 42 in quella di Ascoli Piceno, 26 in provincia di Fermo e 16 fuori regione. Sono 4.187 i tamponi testai nelle ultime 24 ore, fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche: "2.266 nel percorso nuove diagnosi (di cui 514 nello screening con percorso Antigenico) e 1.921 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 14,4%)". Il rapporto positivi/testati è pari all'8%.

In Toscana sono 220.973 i casi di positività al Coronavirus, 1.003 in più rispetto a ieri (983 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 191.474 (86,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.880 tamponi molecolari e 12.169 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,9% è risultato positivo. Sono invece 9.301 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.507, -2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.757 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 256 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 17 nuovi decessi.

Sono 158 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.598 tamponi molecolari: è risultato positivo il 3,44% dei campioni . Si registrano cinque decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.360. Continuano a scendere i ricoveri. I nuovi positivi hanno età compresa tra 9 mesi e 95 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 37, di cui 11 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara, 7 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo. I cinque decessi, uno dei quali relativo ai giorni scorsi, riguardano persone di età compresa tra 82 e 92 anni: 3 in provincia dell'Aquila e 2 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 9236 (-184 ): 459 pazienti (-7) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 45 (-1, con 1 nuovo ricovero) in terapia intensiva, mentre gli altri 8.732 (-176)

E' leggermente più basso oggi in Puglia il numero dei nuovi casi di Covid 19 a fronte di un aumento notevole dei test. Davvero impressionante e sconfortante, proprio nel giorno della visita del commissario nazionale Francesco Figliuolo e dell'abbandono della zona rossa verso la arancione o addirittura gialla, la cifra dei decessi quasi mai raggiunta prima: 64 le vittime. Secondo quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute, su 13.345 tamponi sono emersi 1.692 contagi: 658 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 154 nella provincia Bat, 266 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 277 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. Ieri erano 1.895 nuovi casi su 12.472 test.

La task force regionale della Basilicata comunica che sono 1.627 i tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore per la ricerca di contagio da Covid-19, di questi 192 (e fra questi 187 relativi a residenti nella regione) sono risultati positivi. Nella stessa giornata risultano decedute 2 persone.

