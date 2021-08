Domani scatta l'obbligo di Green pass per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza. Dal primo settembre, infatti, entra in vigore l'estensione degli ambiti di applicazione del certificato verde. Per quantro riguarda in particolare i controlli in ambito scolastico, il garante della privacy ha espresso parere favorevole ai controlli da parte dei presidi.

Intanto il ministero della Salute sta studiano la possibilità di realizzare un bollettino ad hoc dedicato alle persone non vaccinate. L'ipotesi arriva dopo il report della Fondazione Gimbe che lancia l'allarme sull'aumento di contagi e decessi soprattutto tra i non vaccinati, prevedendo un'impennata di casi in vista della ripartenza della scuola e della ripresa a pieno ritmo di attività e servizi.

Sono 5.498 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 307mila tamponi, per un tasso di positività pari all'1,8% (ieri era al 3,9%).Si registrano inoltre 75 decessi (ieri 53) che portano il totale a 129.221 morti dall'inizio della pandemia. Calano i ricoverati in terapia intensiva, che oggi in tutta Italia sono 544, quattro in meno di ieri, a fronte però di 49 nuovi ingressi. Diminuiscono anche le degenze: sono infatti -12 i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari (ieri +131), per un totale di 4.252 ricoverati. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.539.991. I dimessi e i guariti sono invece 4.272.845, con un incremento di 8.885 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 137.925, con un decremento di 3.468 di casi nelle ultime 24 ore.

In Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 52.393 tamponi effettuati, sono 723 i nuovi positivi (1,3% il tasso di positività) al coronavirus. I decessi sono stati due, che portano il totale complessivo a 33.917. Diminuiscono (-3) i ricoverati in terapia intensiva, dove attualmente si trovano 45 pazienti, mentre negli altri reparti i ricoverati sono in complesso 353, in aumento di 12 rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le province, sono 238 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 85 a Milano città, 112 a Brescia, 56 a Varese, 55 a Bergamo, 50 a Monza e Brianza, 35 a Pavia, 32 a Mantova, 23 a Como, Lecco e Cremona, 17 a Lodi e 14 a Sondrio.

ABRUZZO - Sono 57 (di età compresa tra 2 e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 79.055. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.529. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.201 (-86 rispetto a ieri).

BASILICATA - In Basilicata nella giornata di ieri sono stati processati 1.320 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 100 (e tra questi 81 relativi a residenti in Basilicata), sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 48 guarigioni, di cui 47 relative residenti in regione. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 3.203 vaccinazioni.

CAMPANIA - In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 471 positivi al coronavirus e 3 decessi nelle ultime 48 ore, oltre a 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l'Unità di crisi regionale. I test processati ieri sono 20.996. Il report posti letto su base regionale riporta 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 23 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata 3.160, di cui 379 occupati.

EMILIA-ROMAGNA - Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 411.888 casi di positività, 455 in più rispetto a ieri, su un totale di 32.350 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri e' del 1,4%. Nove invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.756 tamponi molecolari sono stati rilevati 85 nuovi contagi (tra cui due migranti/richiedenti asilo in provincia di Trieste) con una percentuale di positività del 2,26. Sono inoltre 3.850 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 27 casi (0,70%). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 13 e sono 49 gli ospedalizzati in altri reparti.

LAZIO - Oggi nel Lazio si registrano 283 nuovi positivi (-38 rispetto a ieri). Cinque invece i decessi (+1), 462 i ricoverati (-16), 72 le terapie intensive (+2) e 825 i guariti.

LIGURIA - Sono 120 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nell'ultimo report diffuso da Regione Liguria: nelle ultime 24 ore effettuati 3.975 tamponi molecolari, 4.782 antigenici rapidi. Sono 87 i pazienti ricoverati, numero invariato rispetto a ieri. Di questi, 11 sono in terapia intensiva. Il bollettino riporta un nuovo decesso: sono 4.385 le vittime da inizio emergenza. Dei 2.241.441 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 1.991.258, ovvero l'89%.

MARCHE - Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 102 nuovi casi di Covid-19, il 6,7% rispetto ai 1.526 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 15,3% con 46 casi su soli 300 tamponi); dopo 5 giorni consecutivi di crescita è leggermente diminuito il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti ed ora e' a 86,38 (ieri era a 86,58). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 110.517.

PIEMONTE - Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 220 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 30 dopo test antigenico), pari all'1,1 % dei 20.057 tamponi eseguiti, di cui 13.140 antigenici. Dei 220 nuovi casi, gli asintomatici sono 109 (49,5%). I ricoverati in terapia intensiva sono 14 ( invariati rispetto aieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 153 ( - 2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.443. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.422.672(+ 20.057 rispetto a ieri), di cui 2.019.428 risultati negativi. L'elenco dei deceduti a causa del virus aumenta di una persona.

PUGLIA - Oggi in Puglia sono stati registrati 13.508 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 220 casi positivi. Inoltre, sono stati registrati 6 decessi. Attualmente sono 4.601 le persone positive, 236 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 263.554 a fronte di 3.279.777 test eseguiti, 252.241 sono le persone guarite e 6.712 quelle decedute.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 220 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3.276 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.883 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 240 (13 in piu' rispetto a ieri). 7.403 sono i casi di isolamento domiciliare (252 in meno rispetto a ieri). Si registrano 4 decessi: 2 uomini, di 68 e 88 anni, e una donna di 101 anni.

SICILIA - Sono 1.091 i nuovi casi di Covid in Sicilia. Sono 824 le persone ricoverate con sintomi e 117 quelle in terapia intensiva. Gli attuali positivi sono 28.443 con un decremento di 46 casi. I guariti sono 1.118 mentre si registrano altre 19 vittime che portano il totale dei decessi a 6.342.

TOSCANA - In Toscana sono 271.265 i casi di positività al coronavirus, 383 in più rispetto a ieri (368 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 8.783 tamponi molecolari e 7.653 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% è risultato positivo. Sono invece 6.831 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.129, -2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 473 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 54 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 71,8 anni.

VALLE D'AOSTA - In Valle d'Aosta 7 nuovi positivi, il totale sale a 12.019 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 110. Tra questi nessuno in terapia intensiva o ricoverato. Il totale dei decessi è stabile a 473.

VENETO - In Veneto sono 583 i nuovi positivi al Covid, mentre si registrano tre decessi nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino della Regione Veneto, aggiornato alle ore 8 di oggi. Le persone attualmente positive sono 12.904 , e i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.686. I guariti sono 430.213.