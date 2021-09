Mentre il ministro della Salute Roberto Speranza, al termine del G20 dellaSalute di Roma, annuncia l'introduzione delle terza dose, nel Paese continua il dibattito sull'estensione dell'obbligo vaccinale e ci si appresta a verificare gli effetti della ripresa delle scuole in presenza. E da oggi in Lombardia vaccinazioni senza prenotazione per la fascia 12-19 anni. Ma proprio dalla Lombardia arriva un dato inquietante: nel 2020 la pandemia da Coronavirus e l'aumento del rischio di mortalità che ne è derivato ha interrotto la crescita della speranza di vita degli italiani. Rispetto al 2019 si è infatti registrata una contrazione pari a 1,2 anni. Nel 2020, l'indicatore si attesta a 82 anni (79,7 anni per gli uomini e 84,4 per le donne). Peggio nelle aree più segnate dal Covid: le province di Bergamo, Cremona e Lodi dove per gli uomini si è ridotta dai 4,3 ai 4,5 anni.

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi Covid nelle 24 ore sono 3.361, contro i 5.315 di ieri (ma in questo caso persano i minori tamponi del lunedi') e soprattutto i 4.257 di lunedi' scorso, segno di un trend discendente su base settimanale che prosegue da 7 giorni. I tamponi sono 134.393, 125 mila in meno rispetto a ieri, tanto che il tasso di positivita' sale dal 2% al 2,5%. I decessi sono 52 (ieri 49), per un totale di 129.567 vittime dall'inizio dell'epidemia. In lieve calo le terapie intensive, due in meno (ieri +3) con 32 ingressi del giorno, e sono 570 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 86 unita' (ieri +12), 4.302 in tutto. In Sicilia sono stati rilevati 943 casi, in Emilia Romagna 513 e in Toscana 313. Gli attualmente contagiati sono 136.020 (-682) dei quali 4.302 ricoverati nei reparti ordinari (+86) e 570 in terapia intensiva (-2). Restano in isolamento domiciliare 131mila pazienti mentre sono 3.977 le persone dimesse o guarite. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute

Con 55.235 tamponi eseguiti sono 404 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, con un tasso di positività in netto calo allo 0,7% (ieri 1,4%). Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+1) e arrivano a quota 58 e anche negli altri reparti (+13) attestandosi a 365. Sono due i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.933 morti in regione. Per quanto riguarda le province, 115 casi sono stati segnalati a Milano, 61 a Brescia, 49 a Monza, 42 a Bergamo, 29 a Como, 19 a Pavia, 13 a Mantova, 12 a Varese, 11 a Cremona, 10 a Lodi, 8 a Sondrio e 7 a Lecco.

Friuli venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.144 tamponi molecolari sono stati rilevati 32 nuovi contagi (tra cui 2 migranti/richiedenti asilo nell'area udinese) con una percentuale di positivita' del 2,80%. Sono inoltre 696 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,43%). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva e 48 gli ospedalizzati in altri reparti.

Sicilia

Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi in Sicilia sono 943 (ieri erano 1.024) a fronte di 12.804 tamponi processati, dato che porta il tasso di positivita' al 7,3%. 10 i nuovi decessi. I dimessi/guariti sono complessivamente 247.996, gli attualmente positivi 28.951. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari e' di 855 (+10), sono 120 i ricoveri in terapia intensiva con 6 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 27.976 persone. La regione Sicilia comunica che i decessi resi noti in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 2 relativi al 05/09/21 - 5 relativi al 04/09/21 - 3 relativi al 03/09/21.

Abruzzo

Sono quattro i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall`inizio dell`emergenza a 79.591. Lo comunica l`Assessorato regionale alla Sanità: il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati 4 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati duplicati o in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2534 (si tratta di un 83enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 74.874 dimessi o guariti (+109 rispetto a ieri).

Toscana

In Toscana sono 274.304 i casi di positività al Coronavirus, 313 in più rispetto a ieri (307 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 256.481 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.212 tamponi molecolari e 1.794 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,5% è risultato positivo. Sono invece 2.631 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.788.

Veneto

Sono 274 i nuovi casi di positivita' al Covid-19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, il 2,1% dei tamponi effettuati. Leggera crescita per i ricoveri ospedalieri, oggi 285, 6 in piu' nelle aree non critiche e 3 in piu' nelle terapie intensive. Un decesso.

Val d'Aosta

In Valle d'Aosta nessun nuovo positivo, il totale resta di 12.034 da inizio pandemia, secondo i dati del bollettino regionale. I positivi attuali sono 195. Tra questi nessuno in terapia intensiva e un ricoverato. Il totale dei decessi e' stabile a 473.

Sardegna

Tre morti in Sardegna per Coronavirus: sono un uomo di 64 anni e due donne di 83 e 98 anni, tutti residenti nella Provincia del Sud Sardegna. L'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale certifica 123 nuovi casi di positività su 1.326 persone testate e 1.862 test processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati sono 235 (+4), 28 in terapia intensiva sono 28 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento sono 6.305 (150 in meno rispetto a ieri).

Lazio

Oggi su 4485 tamponi molecolari nel Lazio e 10045 test antigenici per un totale di 14530 test, si registrano 295 nuovi casi positivi (-122), 7 i decessi (+5) compresi recuperi, 469 i ricoverati (+20), e sono 64 le persone nelle terapie intensive (+1) e 310 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 7.946 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 122 casi positivi: 10 in provincia di Bari, 2 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, nessuno in provincia di Brindisi, 35 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, uno in provincia di Taranto, un residente fuori regione e 3 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 2 decessi. Attualmente sono 4.297 le persone positive, 228 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 264.9055 a fronte di 3.364.480 test eseguiti, 253.884 sono le persone guarite e 6.724 quelle decedute.

Campania

In Campania su 10.248 test effettuati sono 192 i nuovi positivi. Si registrano 9 nuovi decessi (nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Sono 28 i ricoverati in terapia intensiva e 351 quelli nei reparti di degenza.

Basilicata

In Basilicata, nella giornata di ieri sono stati processati 302 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 4, sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 32 guarigioni, 29 riferite a residenti in regione. Lo fa sapere la task force regionale. Sempre ieri sono state effettuate 2.884 vaccinazioni. Attualmente sono 405.963 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (73,4 per cento) e 330.076 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (59,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 731.145 su 553.254 residenti.

Calabria

Sono 117 i nuovi positivi al Covid-19 in Calabria per effetto del numero ridotto di tamponi effettuati nel fine settimana, 1.826 contro i 3.472 del giorno precedente, con il tasso di positività che scende così dal 7,6 al 6,41%. In realtà, il totale dei nuovi positivi di oggi è 121 ma l'incremento, è spiegato nel bollettino della Protezione civile regionale, risulta essere di 117 in quanto a seguito di un nuovo conteggio dei dati comunicati al Ministero della Salute, il totale dei casi confermati della settimana 30 agosto - 5 settembre è pari a 1.900 anziché 1.904. Quattro le vittime nelle ultime 24 ore con il totale che arriva a 1.337.

Marche

Altri 49 casi di Covid-19 nelle Marche, lo fa sapere la Regione specificando che ad Ascoli Piceno non si sono registrati contagi, a Pesaro-Urbino 16, a Macerata due, ad Ancona 28, nessuno a Fermo e fuori regione tre. In totale sono stati processati 1.163 tamponi: tamponi percorso diagnostico screening 631, antigenico screening -compresi test ripetuti sulla stessa persona e percorso guariti- 355 (cinque positivi), tamponi percorso guariti 532. Il tasso di positività è del 7,8%. Purtroppo di registra anche un nuovo decesso; morti da Covid-19 che da inizio pandemia salgono a quota 3.053 (1.714 uomini e 1.339 donne) con una età media di 82 anni e che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. .

Emilia Romagna

In Emilia-Romagna si sono registrati 414.548 casi di positivita', 497 in piu' rispetto a ieri, su un totale di 24.234 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri e' del 2%. i decessi in regione sono stati 13.383. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 51 (+2 rispetto a ieri), 391 quelli negli altri reparti Covid (-5).

Alto Adige

In Alto Adige sono 31 i nuovi casi di Covid-19 su 1.597 tamponi processati nella giornata di ieri ma aumentano i ricoverati in terapia intensiva e si registra il decesso di una persona. Nel giorno dell'inizio dell'anno scolastico tra le montagne altoatesine si aggiorna il numero delle vittime collegate al coronavirus che ora sono 1.187 dall'11 marzo 2020. Su un numero relativamente basso di tamponi analizzati elevate sono le positivita'.

Trentino

Un'altra vittima interrompe nuovamente la sequenza di giornate prive di decessi da Covid-19 in Trentino. Si tratta di un anziano che era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale. Il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari inoltre indica altri 17 contagi, 54 nuovi guariti, e 699.363 vaccini finora somministrati. Scendono a 17 intanto i ricoverati in ospedale, dopo che ieri e' stata registrata 1 nuova dimissione. I 188 tamponi molecolari analizzati ieri dal Laboratorio di Microbiologia dell'Ospedale Santa Chiara hanno individuato 10 nuovi casi positivi al molecolare confermando 4 positivita' intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.214, dei quali solo 7 sono risultati positivi.

Piemonte

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 99 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 10 dopo test antigenico), pari allo 0,7% di 14.857 tamponi eseguiti, di cui 11.843antigenici. Dei 99 nuovi casi, gli asintomatici sono 49 (49.5%). I casi sono così ripartiti: 28 screening, 55 contatti di caso, 16 con indagine in corso; 3 quelli importati (tutti dall'estero). Il totale dei casi positivi diventa quindi 377.909.

Emilia Romagna

Sono 513 in più rispetto a ieri i nuovi casi di Covid in Emilia-Romagna, sugli 'appena' 14.012 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, a cavallo della domenica. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dunque del 3,7%. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 143 casi, seguita da Bologna (95), Parma (58), Reggio Emilia (45), Ravenna (39), Rimini (36), Piacenza (31), Cesena (23) e Ferrara (20); infine Forlì (12) e il circondario imolese (11). Le persone guarite sono 437 in più rispetto a ieri.

Liguria

Sono 52 i nuovi casi di positivita' al coronavirus registrati nell'ultimo report diffuso da Regione Liguria: nelle ultime 24 ore effettuati 1.204 tamponi molecolari, 997 antigenici rapidi. Sono 83 i pazienti ricoverati, 3 in piu' di ieri. Di questi, 9 sono in terapia intensiva. Il bollettino riporta un nuovo decesso: sono 4.387 le vittime da inizio emergenza. Dei 2.291.893 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 2.028.282, ovvero l'88%.