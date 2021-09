Milano - In Lombardia, su una platea di 794.486 ragazzi tra i 12 e i 19 anni, il 39.6 per cento ha completato il ciclo vaccinale mentre il 63.7 per cento ha ricevuto almeno una dosa. Rimangono ancora sconosciuti agli hub vaccinali circa 290mila ragazzini e giovani. E per questo da lunedì 6 a domenica 12 settembre gli studenti lombardi in questa fascia d'età potranno vaccinarsi senza prenotazione nei centri vaccinali Covid-19 del territorio.

Lo annuncia il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Proprio mentre siamo a un passo dal raggiungere 14 milioni di somministrazioni - spiega Moratti in un post su Facebook -, parte lunedì 6 un'altra importante iniziativa che riguarda le vaccinazioni ai giovani. Una proposta pensata per garantire un rientro in sicurezza per l'avvio del nuovo anno scolastico". In alcuni centri, che saranno comunicati dalle Ats, sarà garantita anche una consulenza pediatrica e linee dedicate, i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un genitore, tutore legale o delegati muniti del consenso informato.

La situazione in classe

Per gli studenti non esiste, effettivamente, un obbligo vaccinale anti Covid. Per il personale scolastico invece esiste l'obbligo di green pass dal primo settembre. La certificazione verde si ottiene vaccinandosi, o essendo guariti dal Covid da meno di sei mesi o facendo un tampone ogni 48 ore. Il Ministero dell’Istruzione in Lombardia censisce 232mila docenti, non docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari (anche se la Regione, che offre il vaccino senza prenotazione a chiunque abbia a che fare coi ragazzi inclusi lavoratori delle mense e autisti di bus, calcola una platea di 333.481). L'ultimo report Agenas (aggiornamento al 27 agosto) indica che ha compleato il ciclo vaccinale il 92,08 per cento del personale scolastico.

Il ministro Patrizio Bianchi, nella conferenza stampa di giovedì ha specificato che nelle classi dove gli studenti sono tutti vaccinati si potrà togliere la mascherina.