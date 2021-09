Ancora dati positivi sulla pandemia in Italia. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 22-28 settembre 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (23.159 contro 28.676, pari a -19,2%) e dei decessi (386 rispetto ai 394, -2%, di cui 46 riferiti a periodi precedenti). In calo anche i casi attualmente positivi (98.872 contro 109.513, -10.641, pari a -9,7%), le persone in isolamento domiciliare (94.995 rispetto alle 105.060, -10.065, pari a -9,6%), i ricoveri con sintomi (3.418 mentre erano s 3.937, -519, pari a -13,2%) e le terapie intensive (459 contro 516, -57, pari a -11%). Un giudizio positivo dipinto nella uova mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla diffusione del contagio del Covid, resta in rosso solo la Calabria (la settimana scorsa lo erano anche Basilicata e Sicilia). Tornano in verde, invece, Sardegna, Abruzzo e Liguria che si uniscono così' a Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte e Molise. E' in arancione il resto della Penisola così come buona parte dell'Europa, esclusa la Germania dove il rosso è ancora il colore prevalente. Dati insieme a quelli ufficiali del ministero che hanno fatto dire al sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: "È chiaro che andando avanti con la vaccinazione, se i numeri dovessero mantenersi così o addirittura abbassarsi, anche le quarantene dovranno essere ridotte per i vaccinati, così come nel tempo abbandoneremo distanza e mascherina. Non significa che abbandoneremo distanza e mascherine domani - ha precisato -, ma quando la vaccinazione sarà andata avanti e i numeri saranno ulteriormente migliorati".

Italia

Nelle Rsa la mortalità settimanale per l'infezione da Sars-CoV-2 "è diminuita nettamente dall'inizio della campagna di vaccinazione ed è rimasta inferiore allo 0,01% anche nelle ultime settimane". E' quanto emerge dal terzo aggiornamento del report di sorveglianza sulle strutture realizzato dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Il rapporto, tuttavia, segnala "da luglio un nuovo aumento nel numero di casi"

Lombardia

"Da oggi i tamponi antigenici rapidi vengono eseguiti solo dalle farmacie aderenti al Protocollo predisposto dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 d'intesa col ministero della Salute e i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e FarmacieUnite". Lo comunica in una nota l'assessorato al Welfare della Regione Lombardia, a seguito del d.l. 127 del 21 settembre 2021 sulle novita' relative alla gestione dei tamponi antigenici rapidi da parte delle farmacie in base al 'Protocollo Figliuolo'. "In Lombardia - prosegue la nota - a ieri le farmacie che hanno aderito sono 1.320 sulle 2.003 totali. Le nuove disposizioni che derivano da quelle nazionali sono le seguenti: per i cittadini tra i 12 e i 18 anni il costo e' di 8 euro, i restanti 7 euro sono a carico del Sistema sanitario regionale; per le restanti fasce d'eta' il prezzo 'calmierato' del tampone resta fissato a 15 euro; per la fascia 6-11 anni, la legge 126/2021 non prevede il green pass per l'accesso alle diverse attivita', pertanto anche per loro il costo del tampone e' fissato a 15 euro. Ovviamente qualora i soggetti di questa fascia di eta' (6-11 anni), fossero 'contatti stretti' di un caso positivo, e' previsto che il tampone possa essere effettuato gratuitamente presso le strutture del Sistema Sanitario Regionale

Regioni

Abruzzo Sono 61 (di età compresa tra 3 e 90 anni) i nuovi casi positiivi. Il totale è inferiore in quanto è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2544.

Sono 61 (di età compresa tra 3 e 90 anni) i nuovi casi positiivi. Il totale è inferiore in quanto è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2544. Alto Adige 59 nuovi positivi: 35 tramite 920 tamponi pcr e 24 tramite 5.864 test antigenici. I guariti sono invece 77. Sono stabili i ricoveri ospedalieri: 26 nei normali reparti e 8 in terapia intensiva.

59 nuovi positivi: 35 tramite 920 tamponi pcr e 24 tramite 5.864 test antigenici. I guariti sono invece 77. Sono stabili i ricoveri ospedalieri: 26 nei normali reparti e 8 in terapia intensiva. Basilicata Nella giornata di ieri sono stati processati 1.012 tamponi molecolari, di cui 69 , sono risultati positivi. Sempre ieri sono state effettuate 1.472 vaccinazioni. Attualmente sono 420.902 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,1 per cento) e 376.588 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (68,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 797.490 su 553.254 residenti.

Nella giornata di ieri sono stati processati 1.012 tamponi molecolari, di cui 69 , sono risultati positivi. Sempre ieri sono state effettuate 1.472 vaccinazioni. Attualmente sono 420.902 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,1 per cento) e 376.588 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (68,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 797.490 su 553.254 residenti. Calabria A oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.192.636 (+3.583). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 83.768 (+154) rispetto a ieri. Registrati anche 4 decessi.

A oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.192.636 (+3.583). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 83.768 (+154) rispetto a ieri. Registrati anche 4 decessi. Campania I positivi del giorno sono 335 su 17.093 test effettuati. I decessi sono 5.

I positivi del giorno sono 335 su 17.093 test effettuati. I decessi sono 5. Friuli Venezia Giulia Su 4.640 tamponi molecolari sono stati rilevati 107 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,31%. Sono inoltre 5.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,05%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi.

Su 4.640 tamponi molecolari sono stati rilevati 107 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,31%. Sono inoltre 5.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,05%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi. Emilia-Romagna Emersi 363 nuovi casi di Covid e cinque decessi. Ieri sono stati eseguiti 30.022 tamponi con un tasso di positività dell'1,2 %. L'età' media dei nuovi positivi di oggi è 35,6 anni.

Emersi 363 nuovi casi di Covid e cinque decessi. Ieri sono stati eseguiti 30.022 tamponi con un tasso di positività dell'1,2 %. L'età' media dei nuovi positivi di oggi è 35,6 anni. Lazio Su 11.499 tamponi molecolari e 11.191 antigenici per un totale di 22.690 tamponi, si registrano 334 nuovi casi positivi, 6 decessi (+2), 382 ricoverati (-7), 59 le terapie intensive (-1) e 375 i guariti.

Su 11.499 tamponi molecolari e 11.191 antigenici per un totale di 22.690 tamponi, si registrano 334 nuovi casi positivi, 6 decessi (+2), 382 ricoverati (-7), 59 le terapie intensive (-1) e 375 i guariti. Liguria Sono 79 i nuovi positivi, a fronte di 2.807 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.882 tamponi antigenici rapidi. Ad oggi risultano 57 persone ricoverate, 2 in meno di ieri. Di queste, 6 sono in terapia intensiva. Si registra un nuovo decesso: le vittime da inizio emergenza salgono a 4.409. A fronte dei 2.555.981 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 2.149.007, ovvero l'84%.

Sono 79 i nuovi positivi, a fronte di 2.807 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.882 tamponi antigenici rapidi. Ad oggi risultano 57 persone ricoverate, 2 in meno di ieri. Di queste, 6 sono in terapia intensiva. Si registra un nuovo decesso: le vittime da inizio emergenza salgono a 4.409. A fronte dei 2.555.981 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 2.149.007, ovvero l'84%. Piemonte Nessun decesso ma 207 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 63 dopo test antigenico), pari allo 0.9% di 23.457 tamponi eseguiti, di cui 17.433 antigenici.

Nessun decesso ma 207 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 63 dopo test antigenico), pari allo 0.9% di 23.457 tamponi eseguiti, di cui 17.433 antigenici. Puglia Lo 0,86% dei 13.747 test processat, ha dato esito positivo. Si tratta di 119 nuovi positivi. Le vittime del virus registrati oggi sono 5 mentre sale a 259.256 il totale dei guariti da inizio pandemia a oggi: 164 in più rispetto a ieri.

Lo 0,86% dei 13.747 test processat, ha dato esito positivo. Si tratta di 119 nuovi positivi. Le vittime del virus registrati oggi sono 5 mentre sale a 259.256 il totale dei guariti da inizio pandemia a oggi: 164 in più rispetto a ieri. Sardegna Una donna di 67 anni della provincia Sud Sardegna è l'ultima vittima del Coronavirus in Sardegna. Nell'Isola si registrano 52 nuovi casi di positività, su 2.272 persone testate e 5.840 test processati, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (3 in meno rispetto a ieri), 127 in area medica (-8), i casi di isolamento domiciliare sono 2016 (42 in meno rispetto a ieri).

Una donna di 67 anni della provincia Sud Sardegna è l'ultima vittima del Coronavirus in Sardegna. Nell'Isola si registrano 52 nuovi casi di positività, su 2.272 persone testate e 5.840 test processati, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (3 in meno rispetto a ieri), 127 in area medica (-8), i casi di isolamento domiciliare sono 2016 (42 in meno rispetto a ieri). Toscana I nuovi casi registrati sono 248 su 18.342 test di cui 9.344 tamponi molecolari e 8.998 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è' 1,35% (3,6% sulle prime diagnosi).

I nuovi casi registrati sono 248 su 18.342 test di cui 9.344 tamponi molecolari e 8.998 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è' 1,35% (3,6% sulle prime diagnosi). Umbria Un ricoverato Covid in meno negli ospedali umbri, 45 a mercoledì, ma un posto occupato in più, tre, nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno, ancora senza nuove vittime, sono emersi 57 nuovi positivi e 89 guariti, con gli attualmente positivi ora 874, 32 in meno. Sono stati analizzati 1.870 tamponi e 3.970 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,97 per cento (0,76 il giorno precedente).

Un ricoverato Covid in meno negli ospedali umbri, 45 a mercoledì, ma un posto occupato in più, tre, nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno, ancora senza nuove vittime, sono emersi 57 nuovi positivi e 89 guariti, con gli attualmente positivi ora 874, 32 in meno. Sono stati analizzati 1.870 tamponi e 3.970 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,97 per cento (0,76 il giorno precedente). Valle d'Aosta Nessun decesso e tre nuovi casi positivi. Rispetto a ieri si registra un nuovo guarito per un totale complessivo di 11.582. Da inizio epidemia 86.201 sono i casi testati, 188.043 i tamponi effettuati mentre i decessi di persone risultate positive al virus sono 474.

Nessun decesso e tre nuovi casi positivi. Rispetto a ieri si registra un nuovo guarito per un totale complessivo di 11.582. Da inizio epidemia 86.201 sono i casi testati, 188.043 i tamponi effettuati mentre i decessi di persone risultate positive al virus sono 474. Veneto Sono 472 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con un'incidenza dell'1,03% su 45.630 tamponi effettuati, e il totale a 469.225. Due sono le vittime, per un totale di 11.775. Gli attuali positivi sono 10.618. Negli ospedali vi sono 279 ricoverati (-12), di cui 229 (-12) in area non critica e 50 in terapia intensiva, invariati.

Mondo

Africa Quindici Paesi africani hanno raggiunto l'obbiettivo del 10% della popolazione vaccinata contro il coronavirus: lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. "Le disponibilità stanno aumentando ma il problema numero uno che tiene ancora indietro l'Africa sono i piani di fornitura poco chiari", ha spiegato il ccordinatore dell'Oms per l'Africa, Richard Mihigo

Quindici Paesi africani hanno raggiunto l'obbiettivo del 10% della popolazione vaccinata contro il coronavirus: lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. "Le disponibilità stanno aumentando ma il problema numero uno che tiene ancora indietro l'Africa sono i piani di fornitura poco chiari", ha spiegato il ccordinatore dell'Oms per l'Africa, Richard Mihigo Giappone Il ministero della Salute, nel suo più recente bollettino aggiornato a ieri, ha riportato 1.986 nuovi casi in tutto il paese e 48 decessi causati dal virus. È sceso a 998 il numero dei pazienti ricoverati in gravi condizioni.

Il ministero della Salute, nel suo più recente bollettino aggiornato a ieri, ha riportato 1.986 nuovi casi in tutto il paese e 48 decessi causati dal virus. È sceso a 998 il numero dei pazienti ricoverati in gravi condizioni. Messico l ministero della Salute ha notificato 596 nuovi decessi per un totale di 276.972 decessi, oltre ad altri 9.796 casi per raggiungere 3.655.369 contagi. Con queste cifre, il Messico rimane il quarto Paese con il maggior numero di morti per Covid-19 dietro Stati Uniti, Brasile e India, e il quindicesimo per numero di contagi confermati, secondo il conteggio della Johns Hopkins University.

l ministero della Salute ha notificato 596 nuovi decessi per un totale di 276.972 decessi, oltre ad altri 9.796 casi per raggiungere 3.655.369 contagi. Con queste cifre, il Messico rimane il quarto Paese con il maggior numero di morti per Covid-19 dietro Stati Uniti, Brasile e India, e il quindicesimo per numero di contagi confermati, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Russia Terzo record giornaliero consecutivo di mort,, in un contesto segnato da una campagna vaccinale lenta e dal rapido diffondersi della variante Delta. Secondo gli ultimi dati, la Federazione ha riportato nelle ultime 24 ore 867 decessi legati al nuovo coronavirus, un dato che porta il totale a 207.255 morti dall'inizio della pandemia, il dato piu' elevato in Europa. Al momento la Federazione e' il quinto Paese con piu' contagi al mondo dopo Usa, India, Brasile e Regno Unito. Al momento solo il 32,8% della popolazione russa (47,9 milioni di persone) ha ricevuto almeno una dose del vaccino e il 28,8% (42 milioni) ha ricevuto l'immunizzazione completa.

Effetto Green pass

Secondo i dati elaborati dalla Fondazione Gime, sin dal 6 agosto, deccorrenza di obbligo di possedere il green pass per frequentare la maggior parte delle attivita' ludiche, culturali e sportive oltre che per fruire di servizi di ristorazione al chiuso, eccetto quelli riservati ad ospiti di hotel, l'impatto dell'estensione del green pass e' molto evidente sui tamponi rapidi, la cui media mobile a 7 giorni e' aumentata in un mese del 57,7% passando da 113 mila (6 agosto) a 178 mila (7 settembre) per poi stabilizzarsi. Sui nuovi vaccinati l'effetto green pass e' ancora modesto: dopo un lieve rialzo dopo il 6 agosto, le prime dosi giornaliere sono crollate sino al minimo del 17 settembre (media mobile 66,7 mila), registrando poi una timida risalita e stabilizzandosi intorno a quota 84mila.

