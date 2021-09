Via le mascherine in Italia? «I numeri di queste settimane, dopo le riaperture non solo delle scuole ma di tutte le attività, stanno andando molto bene. È chiaro che andando avanti con la vaccinazione, se i numeri dovessero mantenersi così o addirittura abbassarsi, anche le quarantene dovranno essere ridotte per i vaccinati, così come nel tempo abbandoneremo distanza e mascherina». A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ad Amelia. «Non significa che abbandoneremo distanza e mascherine domani - ha precisato -, ma quando la vaccinazione sarà andata avanti e i numeri saranno ulteriormente migliorati».

Ma non è tutto: «Con l’introduzione del Green pass il freno a mano sulle discoteche può essere tolto. Ma deve essere fatto in sicurezza e aspetterei il controllo dei dati dei primi di ottobre, a seguito delle aperture. Se sono buoni con il Green pass la discoteca è un luogo sicuro»dice ancora Sileri. Sul tema dell’apertura delle discoteche, ha spiegato Sileri, «non c’è pregiudizio ideologico, ma più complessivo legato al fatto che i controlli della distanza e dell’utilizzo delle mascherine sono più difficili».

"Lo stato di emergenza finirà, così come abbandoneremo il Green pass, ma il quando ce lo dirà l'andamento dell'epidemia in Italia. Vedremo tra uno o due mesi quale sarà, se ci saranno nuove varianti in altri Paesi e come proseguirà la campagna vaccinale, anche con le terze dosi già iniziate»: aggiunge Sileri. «I vaccinati continuano a salire e anche gli over 50 non vaccinati piano piano lo stanno facendo e quindi il problema è in via di risoluzione".

"Gli altri problemi sono la necessità di una ripresa negli ospedali di tutte le attività e l'eventuale comparsa di altre varianti. Il rischio esiste, al momento dovremo mantenere questo stato di emergenza». In merito all'ampliamento della somministrazione delle terze dosi Sileri ha ricordato che la «priorità è data alle persone che nel tempo hanno un calo d'immunità e alle quali serve un rinforzo». «Se poi il resto della popolazione, cioè le persone più giovani o in buona salute dovranno fare la terza dose - ha concluso -, questo ce lo dirà la scienza».

Dal Veneto, il governatore Luca Zaia ostenta ottimismo ma invita alla prudenza: «Saremo ancora zona bianca, l’incidenza è di 40,7 ogni 100 mila abitanti rispetto al 69,1 della scorsa settimana. L’Rt è 0,86, l’occupazione delle terapie intensive è al 5%, dell’area medica al 3%. La situazione è positiva però abbiamo aperto le scuole il 13 settembre, ed è prudente aspettare almeno tre settimane per andare a regime con i dati. L’anno scorso c’è stata la recrudescenza dell’infezione ai massimi tra fine ottobre, poi novembre e dicembre, andando poi a calare».

Infine iu dato emerge dal report della Fondazione Gimbe sul monitoraggio della settimana 22-28 settembre rispetto alla precedente.: “Sin dal 6 agosto l’impatto dell’estensione del Green pass è molto evidente sui tamponi rapidi, la cui media mobile a 7 giorni è aumentata in un mese del 57,7% passando da 113mila (6 agosto) a 178mila (7 settembre) per poi stabilizzarsi. Sui nuovi vaccinati l’effetto Green pass è ancora modesto: dopo un lieve rialzo dopo il 6 agosto, le prime dosi giornaliere sono crollate sino al minimo del 17 settembre, registrando poi una timida risalita e stabilizzandosi intorno a quota 84mila”.