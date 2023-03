Pavia, chiede il biglietto a un passeggero: conducente del bus accoltellato

Il terminal degli autobus extraurbani di Pavia

Pavia, 14 marzo 2023 - Accoltellato per aver fatto presente a un passeggero che è necessario un titolo di viaggio per salire sul pullman.

E’ accaduto nelle prime ore di questa mattina davanti a numerosi pendolari che erano appena arrivati in autostazione per raggiungere la scuola o il posto di lavoro. Un autista che era arrivato da Lacchiarella ed era sceso dal mezzo una volta arrivato a Pavia per la pausa, è stato avvicinato da un ragazzo che si apprestava a salire. Nel momento in cui l’autista ha chiesto il biglietto, però, il giovane che non lo aveva, ha estratto un coltello e ha ferito a una gamba il dipendente dell’azienda di trasporti.

Subito attorno all’autista sono arrivati i colleghi che hanno chiamato i soccorsi, anche se fortunatamente le condizioni dell’uomo non erano preoccupanti. Nel frattempo le forze dell’ordine hanno rintracciato l’accoltellatore, una persona che frequenta abitualmente la zona della stazione e del terminal dal quale partono i pullman. Proprio l’altro giorno quel ragazzo aveva molestato delle persone mentre stavano andando a prendere il treno.

Quanto accaduto è soltanto l’ultimo episodio di un’escalation di violenza. “Quasi ogni giorno gli autisti sono vittime di aggressioni verbali, minacce e violenze – ha detto Mario Perrotta, segretario provinciale della Uil trasporti -. A questo punto è necessario implementare la sorveglianza all’interno dell’autostazione e i controlli delle forze dell’ordine”.