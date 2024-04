Le app di Banca Sella e Hype non funzionano da giorni, problemi sui conti online e carte fuori uso: cosa sappiamo

Dal 6 aprile si stanno registrando malfunzionamenti e rallentamenti in molti servizi di Banca Sella e di Hype, cioè l’applicazione di Banca Sella che permette di avere un conto corrente online. Le app stanno subendo rallentamenti e in molti casi i pagamenti digitali effettuati con le carte non vanno a buon fine. Le uniche carte funzionanti, al momento, sembrano essere le carte di credito. Molti utenti hanno riferito di non riuscire ad accedere al proprio conto online e quindi di essere impossibilitati a fare bonifici, ricariche o pagamenti.

Qual è il problema

Banca Sella ha decine di filiali in Lombardia e più di tre milioni di clienti in Italia. La banca ha detto di aver ripristinato i pagamenti col Pos, ma diversi clienti lamentano ancora forti rallentamenti. Le cause del guasto, ha comunicato l’istituto bancario, originano da un “problema tecnico interno, verificatosi successivamente ad alcuni interventi di manutenzione periodica dei sistemi operativi avvenuti nel fine settimana”.

Proseguono gli interventi

Nel frattempo, le filiali fisiche sul territorio – che hanno allungato gli orari di apertura – stanno assistendo i correntisti e i risparmiatori anche per quanto riguarda bonifici ed estratti conto. Giovedì 11 aprile, la banca ha pubblicato un nuovo aggiornamento: “Al momento proseguono gli interventi per risolvere i problemi nell’utilizzo delle carte di debito e prepagate e nell’accesso/utilizzo dei servizi online. Ci scusiamo molto per il disagio”.

Cosa fare

L’istituto di credito ha specificato che “i rallentamenti e le difficoltà di accesso sono relativi ai soli canali online. Attualmente è possibile operare tramite le seguenti modalità: 1) succursale, per operatività di cassa e operazioni di pagamento (come bonifici, F24, bollettini ecc.). Le succursali seguiranno un orario continuato e prolungato fino alle ore 18.00 nei giorni di apertura, in attesa della completa risoluzione delle problematiche. 2) assistenza clienti, che rimane a piena disposizione, seppur con alcuni rallentamenti visto il numero elevato di richieste, sia per l’operatività che per ricevere maggiori informazioni”.