Autovelox in Lombardia, i controlli da lunedì 6 a domenica 12 novembre 2023. Ecco dove e quando

Milano, 6 ottobre 2023 - Autovelox in Lombardia, come ogni lunedì la Polizia di Stato ha pubblicato l’elenco delle postazioni straordinarie per il controllo del rispetto dei limiti di velocità da lunedì 6 novembre a domenica 13 novembre. Postazioni che vanno ad aggiungersi a quelle fisse.

L’invito è di rispettare comunque e sempre i limiti di velocità indipendentemente dalla presenza di controlli. E’ una questione di sicurezza e di rispetto della vita altrui e della propria visto che una gran parte degli incidenti stradali sono un conseguenza diretta del mancato rispetto dei limiti di velocità

Lunedì 6 novembre 2023

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spluga Lecco)

Strada Comunale, Meda via Vignazzola (Monza e Brianza)

Martedì 7 novembre 2023

Strada Provinciale 342 Asse Interurbano (Bergamo)

Strada Comunale, via Catalani a Giussano (Monza e Brianza)

Mercoledì 8 novembre 2023

Strada Provinciale 342 Asse Interurbano (Bergamo)

Giovedì 9 novembre 2023

Strada Statale 336 dell'Aeroporto della Malpensa (Varese)

Venerdì 10 novembre 2023

Strada Provinciale 128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio(Bergamo)

Strada Comunale, a Meda via Vignazzola (MB)

Sabato 11 novembre 2023

Autostrada A 7 Milano-Genova a Pavia

Strada Statale 9 via Emilia Lodi

Domenica 12 novembre 2023