Autovelox mobili in Lombardia dal 21 al 27 agosto 2023: ecco dove e quando

Dalla Polizia di Stato l’elenco degli autovelox mobili posizionati nella settimana da lunedì 21 agosto a domenica 27 agosto in Lombardia.

Controlli evidentemente aumentati in previsione della mole di traffico di vacanzieri prevista per questa settimana. Come sempre il consiglio è di rispettare i limiti di velocità indipendentemente dalla “paura” della presenza di controlli.

Ecco dove e quando saranno posizionati i rilevatori di velocità

Lunedì 21 agosto 2023

Strada Provinciale 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio

Martedì 22 agosto 2023

Strada Statale 233 Varesina

Strada Statale 36 del lago di Como e dello Spluga

Mercoledì 23 agosto 2023

Autostrada A 07 Milano-Genova a Pavia

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia a Brescia

Autostrada A22 Brennero-Modena a Mantova

Autostrada A51 Tangenziale Est di Milano

Autostrada A9 Lainate-Chiasso a Como

Strada Statale 233 Varesina a Varese

Strada Statale 629 del Lago di Monate, Varese

Strada Provinciale 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio

Strada Provinciale 235 di Orzinuovi

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana

Giovedì 24 agosto 2023

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana

Strada Comunale Via Vignazzola a Meda (Monza e Brianza)

Venerdì 25 agosto 2023

Strada Provinciale 235 di Orzinuovi

Strada Comunale a Seregno Sabato 26 agosto 2023

Autostrada A07 Milano-Genova a Pavia

Strada Provinciale 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio

Domenica 27 agosto 2023