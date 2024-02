Autovelox, i controlli sulle strade della Lombardia da lunedì 26 a giovedi 29 febbraio 2024

Milano, 26 febbraio 2024 – La Polizia di Stato ha reso noto i controlli della velocità che verranno effettuati da lunedì 26 a giovedì 29 febbraio 2024. Gli agenti utilizzeranno autovelox modello 104C, 105 e 106 e anche Telelaser e Telelaser Trucam.

A questi controlli si aggiungono le postazioni fisse gestite da Comuni, i mitici autovelox che vengono colpiti sempre più di frequente da Fleximan e dai suoi emuli.

Multe e sanzioni

In attesa delle varianti al Codice Stradale in discussione in Parlamento oggi chi non rispetta i limiti di velocità di non oltre 10 chilometri paga una multa dai 42 ai 173 euro mentre chi supera di oltre 10 chilometri ma non oltre i 40 oltre a pagare una multa tra i 173 a 695 euro si vede tagliare 3 punti patente. Chi supera di oltre 40 chilometri ma non oltre i 60 paga una muta tra i 544 e i 2.174 euro e incappa anche nella sospensione della patente da 1 a 3 mesi e si vede tagliare 6 punti. Infine infine chi supera i limiti di oltre 60 chilometri si vedrà arrivare a casa una multa tra i 847 e 3.389 euro oltre alla sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la perdita d 10 punti.

Ecco dove saranno i controlli in Lombardia da lunedì 26 a giovedì 29 febbraio 2024:

Lunedì 2 febbraio 2024

Autostrada A9 Lainate-Chiasso (Como)

Strada Provinciale SP / 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Martedì 27 febbraio 2024

Autostrada A 60 (Varese)

Strada Comunale a Meda, via Vignazzola (Monza e Brianza)

Mercoledì 28 febbraio 2024

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spluga (Lecco)

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Giovedì 29 febbraio 2024