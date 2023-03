Allerta alimentare, richiamato trancio di prosciutto cotto per sospetta presenza di soia non dichiarata in etichetta

Richiamo, comunicato dal ministero della Salute, per rischio presenza di soia non dichiarata in etichetta in confezioni di prosciutto cotto prodotto da Motta Srl nelle stabilimento di via Capuana 44 a Barlassina, in provincia di Monza.

“Il prodotto – si legge nel sito del ministero - non deve essere consumato da soggetti allergici alla Soia. I Clienti che avessero acquistato tale prodotto sono pregati di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita”.

Si tratta di più confezioni di trancio di prosciutto cotto da 750 grammi: La Bottega del Gusto commercializzato da Eurospin lotto numero L230559 con scadenza il 24 aprile 2023; Sapori Genuini commercializzato da IN'S Mercato lotto numero L230559 con scadenza il 9 aprile 2023; Il Mercato commercializzato da G.S. lotto numero L230559 con scadenza 11 aprile 2023.