Allarme alimentare, presenza di listeria monocytoges: richiamati alcuni salami

Milano, 24 novembre 2023 – Richiamo alimentare per presenza di Listeria monocytoges in alcuni salami prodotti da Toresan nello stabilimento di via Taponera a Ponzano Veneto. L’azienda invita i consumatori a non consumare e restituire il prodotto al punto vendita. Lo riporta il portale del Ministero della Salute.

I prodotti richiamati

Il richiamo, nello specifico riguarda due salumi del peso di 700 grammi circa. Il lotto interessato e il 280929023. Per il terzo prodotto, denominato salume affumicato, il lotto è sempre il 280929023. Tutti i salumi sono distribuiti da Toresan.

Come funzionano i richiami

“Gli operatori del settore alimentare (Osa) – si legge sul sito del Ministero della Salute - hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio e a ritirare il prodotto dal mercato. In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’Osa deve inoltre provvedere al richiamo cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute. La pubblicazione del richiamo nel portale internet del Ministero è a cura della Regione competente per territorio, che lo riceve direttamente dall’Osa, previa valutazione della ASL. Oltre ai richiami di prodotti alimentari, sono pubblicate on line anche le revoche dei richiami successivi a risultati di analisi favorevoli, scadenza o per altri motivi”.

Cos’è la Listeria monocytoges?

Listeria è una famiglia di batteri composta da dieci specie. Una di queste, Listeria monocytogenes, provoca una malattia chiamata “listeriosi”. Seppur rara, la listeriosi è spesso una malattia grave, che comporta elevati tassi di ricoveri ospedalieri e decessi. Nel 2017 sono state segnalati in Europa circa 2 400 casi di infezione da Listeria. Solitamente si viene colpiti da listeriosi dopo aver consumato cibi contaminati. La cottura a temperature superiori a 65 gradi uccide i batteri. Il batterio Listeria può tuttavia contaminare i cibi dopo la loro produzione (ad esempio la contaminazione può verificarsi dopo la cottura degli alimenti ma prima del loro confezionamento). A differenza di molti altri batteri di origine alimentare, tollera gli ambienti salati e può moltiplicarsi a basse temperature (tra +2 e +4 gradi).

I sintomi?

I sintomi della listeriosi variano da una sintomatologia lieve simile a quella influenzale come nausea, vomito e diarrea a un quadro più severo che comprende meningite e altre complicanze potenzialmente letali. La malattia colpisce soprattutto gli anziani, le donne in gravidanza, i neonati e le persone con sistema immunitario indebolito.

Dove “cresce”?

Listeria monocytogenes può essere presente in molti alimenti tra cui: pesce affumicato, carni, formaggi (in particolare formaggi a pasta molle) e ortaggi crudi.