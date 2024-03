Albiate, 56enne scomparso nel nulla: trovati auto e cellulare. Ricerche senza sosta lungo il Lambro

Albiate (Monza e Brianza) – Continuano senza sosta le ricerche dell'uomo di 56 anni che si è allontanato da casa ad Albiate nei giorni scorsi e di cui non si hanno più notizie. I famigliari, preoccupati, proprio nei giorni scorsi avevano presentato denuncia di allontanamento ai militari della stazione dell'Arma di Biassono. Le squadre del Comando di Monza e Brianza sono intervenute nella zona boschiva, nei pressi del fiume Lambro, in località Ponte Albiate e Canonica. Sulle sponde del Lambro presente una squadra fluviale con gommone da rafting, proveniente dalla sede centrale di Monza, al lavoro per perlustrare il corso e le rive del fiume mentre a terra è presente il personale dei Vigili del fuoco ed altri enti, al lavoro per controllare sentieri e anfratti.

Ancora presenti oggi, dopo anche tutta la notte di ricerche squadre fluviali VVF per il monitoraggio all'interno dell'alveo del fiume Lambro e squadre da terra impegnate nella perlustrazione della zona boschiva e adiacente alle sponde del fiume, composte da vigili del fuoco ed enti presenti. L’uomo sarebbe scomparso da venerdì 15 marzo. Immediatamente, dopo la denuncia dei famigliari, era stato attivato il Piano d'emergenza in seguito al rinvenimento dell'auto, una Citroen C3 grigia, a bordo della quale l'uomo era solito spostarsi, nel parcheggio di via Dante Alighieri ad Albiate, a fianco del palazzetto dello sport. Oltre al mezzo di trasporto, i Carabinieri hanno trovato anche il cellulare del 56enne . L'ultima cella avrebbe agganciato il cellulare nel comune di Sovico, in via Trento e Trieste. La speranza di ritrovare l'uomo è molta, i famigliari sono in attesa di notizie.