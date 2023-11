Agrate Brianza, morto l'ex sindaco Adriano Poletti. Il dolore della comunità

Agrate Brianza, 22 novembre 2023 – Addio ad Adriano Poletti, il sindaco che mise i paletti alla Star ai tempi delle grandi dismissioni, che volle il polo sanitario pubblico-privato in via Lecco, la nuova biblioteca e la scuola elementare. Otto anni fa aveva avuto un ictus dal quale non si era mai ripreso del tutto. È morto stanotte a 65 anni, venerdì alle 10.30 i funerali nella Prepositurale a Seveso, dove si era trasferito.

Alle esequie, il gonfalone del Comune, in aula un minuto di silenzio: così la città ne onorerà la memoria. Questo il ricordo di Simone Sironi oggi alla guida dell'amministrazione: "Era unico con quella sua capacità di ascoltare la gente. È stato un esempio per tutta una generazione di giovani”. Si impegnò senza sosta per contrastare la piaga terribile dei morti sul lavoro, una battaglia cominciata dopo lo choc del caso di Davide Martis, l'operaio 34enne stritolato da una macchina alla Sampla Belting nel 2008. Poletti è stato vicino alla famiglia fino all'ultimo.