Milano, 19 settembre 2021 - Ancora violenza a Milano. Dopo l'omicidio di un 36enne, accoltellato a morte oggi pomeriggio a Cesano Boscone, un'altra aggressione si è verificata in serata in via Cadore, all'altezza del civico 2, stavolta nel capoluogo meneghino. Erano da poco passate le 20 quando c'è stata una rissa a colpi di bottiglie e coltelli nei pressi di un chioschetto in largo Marinai d'Italia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due avventori, un uomo di 33 anni e uno di 40, sarebbero venuti alle mani probabilmente per futili motivi, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Uno dei due ha impugnato la bottiglia ormai vuota, poi sarebbe comparso pure un coltello.

I due sono rimasti feriti, uno sarebbe in condizioni più gravi, soccorso in codice rosso dalla centrale unica per l'Emergenza Urgenza (Areu) intervenuta sul posto con tre ambulanze. Meno gravi le condizioni dell'altro ferito, che sarebbe in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Milano per ricostruire l'accaduto.