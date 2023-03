Cremonese, contro la Fiorentina ultima chiamata per la salvezza

Alex Ferrari torna a disposizione dopo un turno di squalifica

Cremona, 11 marzo 2023 – Contro una Fiorentina in gran spolvero, sia in campionato che in Europa, la Cremonese è decisa a giocare le sue carte per strappare la vittoria che, sola, potrebbe riaccendere la fiammella della speranza (anche se la rincorsa alla salvezza si sta facendo sempre più proibitiva) per la squadra grigiorossa.

Quella in programma domani (fischio d’inizio alle 15) allo Zini si presenta come una partita ricca di motivi di interesse, nonostante la posizione ben diversa in classifica delle due contendenti. Si comincia con il ritorno a Cremona di Castrovilli e si prosegue poi con la voglia di riscatto dalla sconfitta patita con il Sassuolo da parte della formazione di mister Ballardini. Contro i viola il tecnico ravennate non potrà disporre certamente dell’infortunato Chiriches, ma ritrova Ferrari, al rientro dopo un turno di squalifica. In questi gironi ha lavorato a parte anche un altro difensore come Aiwu, ma l’austriaco dovrebbe essere comunque pronto per andare in panchina.

La nota saliente di quest’immediata vigilia riguarda però l’atteggiamento tattico che Ballardini deciderà di adottare. Nelle ultime gare, infatti, i grigiorossi si sono indirizzati verso il 3-4-3 ricevendo segnali positivi, ma la sfida con una rivale quotata come la Fiorentina sembra indurre l’allenatore romagnolo ad un atteggiamento più prudente, con la conseguenza che il ritorno al 3-5-2 potrebbe essere lo schieramento di partenza di una Cremonese che, dopo aver battuto la Roma, è ora pronta a cercare di conquistare un altro scalpo illustre come quello dei viola.

La compagine di Italiano in questo momento gode di buona salute e sono diversi i giocatori che sono decisi a sfruttare la gara con la Cremonese per dimostrare di meritare lo spazio desiderato. Voglia di fare e intenti assai temibili contro i quali i grigiorossi, più che mai, sono chiamati a lanciare il cuore oltre all’ostacolo per centrare una vittoria che potrebbe ribadire che in questa serie A ci può essere ancora spazio per la matricola grigiorossa.



Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Meité, Pickel (Castagnetti), Benassi; Dessers (Tsadjout), Okereke. All: Ballardini.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Igor, Martinez Quarta (Milenkovic), Biraghi; Amrabat, Castrovilli (Mandragora); Ikoné (Kouamé), Cabral (Jovic), Nico Gonzalez (Sottil). All: Italiano.