Cremonese a Bari per sognare la promozione diretta: probabili formazioni e dove vederla

Dopo due sconfitte consecutive che hanno interrotto la rincorsa alla promozione diretta, la Cremonese è chiamata a rialzarsi e a riprendere il suo percorso. Un intento che non sarà affatto semplice da realizzare per la squadra di Stroppa, che nell’anticipo di domani sera dovrà rendere visita ad un Bari affamato di punti e costretto a fare risultato per non lasciarsi risucchiare dalla zona calda della classifica.

Più che guardare in casa dei Galletti, comunque, i grigiorossi devono concentrarsi con grande determinazione sulle proprie cose, ritrovando la brillantezza e la concretezza necessarie per far ripartire un cammino che si è interrotto in modo inaspettato contro due rivali apparentemente alla sua portata come Sudtirol e FeralpiSalò. In vista del match del S. Nicola Giovanni Stroppa dovrà riservare un occhio di riguardo alla difesa, visto che sono in condizioni precarie Bianchetti ed Antov e solo quest’ultimo potrebbe tentare un recupero in extremis. Per il resto, Collocolo dovrebbe prevalere ancora su Pickel, mentre in avanti, al fianco di Coda, potrebbe partire dal 1’ Falletti per offrire un turno di riposo a Vazquez. Qualora Sernicola venisse arretrato sulla linea dei difensori, il suo posto in fascia verrà preso da Quagliata, ex di turno.

Per quel che riguarda i biancorossi, mister Iachini ritrova Dorval e Acampora, mentre rimangono indisponibili Matino, Kallon, Koutsoupias e Nasti, che dovrebbe venire sostituito ancora da Morachioli, favorito su Aramu. “Rode aver perso due partite consecutive – è la presentazione del tecnico grigiorosso – soprattutto per come le abbiamo perse. In ogni caso mancano ancora sette partite. Lo spazio per recuperare resta poco, ma c’è tutto a disposizione per poterlo fare. A Bari troveremo un ambiente caldo, la squadra si trova in una posizione di classifica diversa rispetto agli obiettivi di inizio stagione. Dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà che ci aspettano e bravi a portare gli episodi dalla nostra parte”. Proprio quello che è mancato in occasione dell’amara sconfitta con la FeralpiSalò, quando i grigiorossi hanno creato numerose, ghiotte occasioni, ma non sono mai riusciti a concretizzare e si sono lasciati trafiggere dai gardesani così da lasciare punti più che preziosi per strada.

Probabili formazioni

Bari (4-3-1-2): Brenno; Pucino (Dorval), Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Lulic; Sibilli; Puscas, Morachioli (Aramu). All: Giuseppe Iachini.

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Sernicola (Antov), Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo (Pickel), Castagnetti, Johnsen, Quagliata; Falletti (Vazquez), Coda. All: Giovanni Stroppa. La partita si giocherà domani, venerdì 5 aprile, alle 20.30, allo Stadio San Nicola di Bari e sarà visibile su Sky e Dazn.