Volontari raccolgono 21 quintali di rifiuti. Ma il giorno dopo nello stesso punto spuntano una lavatrice abbandonata e un frigo

Sergnano (Cremona) – Oltre 21 quintali di rifiuti tra cui plastica, lattine, vetro e persino una lavatrice abbandonata in un campo. È il bilancio della Giornata Ecologica 2025, organizzata dal Comune di Sergnano con la Commissione ambiente e territorio e il contributo di Aprica-A2A. All’iniziativa hanno partecipato 70 volontari suddivisi in nove gruppi per coprire tutte le zone del paese. I rifiuti raccolti sono stati conferiti alla piazzola ecologica.

“Ringrazio associazioni e cittadini per la partecipazione – commenta il sindaco Mauro Giroletti – e specialmente i volontari, l’assessore Emanuela Landena, il presidente della Commissione ambiente Davide Pavesi e la Macelleria Ceruti per il supporto. La quantità di rifiuti raccolti dimostra lo scarso rispetto per l’ambiente”. E infatti già la mattina successiva, proprio nel punto dove è stata trovata la lavatrice abbandonata, erano stati lasciati nella notte non solo un’altra lavatrice ma anche un frigorifero, recuperati e smaltiti dal Comune.