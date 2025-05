Elezioni comunali 2025 a San Daniele Po: urne aperte per scegliere il nuovo sindaco

Cremona, 25 maggio 2025 – Ci siamo. Al via una nuova tornata elettorale. Urne aperte, oggi, domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23 , e domani, lunedì 26 maggio, dalle 7 alle 15. Sono 18 i Comuni lombardi al voto per scegliere il sindaco e rinnovare il Consiglio, uno in provincia di Cremona Questo appuntamento è segnato da un comune denominatore: nessuna di queste Amministrazioni va a scadenza naturale dopo i cinque anni previsti dalla legge. Diversi i motivi: crisi politiche, rinunce, scomparse improvvise.

San Daniele Po

In provincia di Cremona, l'unico comune chiamato alle urne per eleggere la nuova giunta è San Daniele Po, commissariato a seguito della mancata presentazione di alcuna lista nella tornata elettorale del 2024. La sfida sarà tra Simone Cadenazzi, candidato della lista Progetto Comune e Pierantonio Paternazzi della lista Conoscere per Ripartire. Entrambi liberi professionisti, il primo architetto, il secondo commercialista, si presentano alla testa di due liste civiche, come ormai è prassi nelle elezioni comunali soprattutto nelle piccole realtà.

Le sfide in Lombardia

In Lombardia le elezioni interesseranno 230.426 residenti: 187.686 gli elettori chiamati alle urne tra domenica 25 e lunedì 26 maggio nelle 210 sezioni allestite nei seggi della regione. Senza maggioranza assoluta si andrà al ballottaggio tra i due candidati sindaco l’8 e il 9 giugno. Un’eventualità che quest’anno potrà riguardare solo quattro Comuni, gli unici con una popolazione sopra i 15mila abitanti: Cernusco sul Naviglio e Rozzano in provincia di Milano, Desio in provincia di Monza e Brianza, Saronno in provincia di Varese. Gli altri 14 centri lombardi al voto, invece, sapranno il risultato definitivo già la sera del 26 maggio: per indossare la fascia tricolore, infatti, basterà un voto in più.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 31 marzo 2025 sono inoltre stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica di indizione di cinque referendum popolari abrogativi con convocazione dei relativi comizi per i giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025