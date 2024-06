Centrosinistra in festa. Il nuovo sindaco è Andrea Virgilio. Ha vinto per 191 voti

Ce l’ha fatta Andrea Virgilio, per 191 voti. Una vittoria tiratissima che alla fine ha premiato il candidato del centrosinistra, vicesindaco uscente, ma che ha visto andare al voto solo il 46.65% dei cremonesi, con una perdita secca di poco più del 12% rispetto alla prima tornata dove l’avversario battuto, Alessandro Portesani, l’aveva spuntata per 402 voti. Alla resa dei conti Virgilio ha ottenuto 13.013 voti (50.37), mentre Portesani si è fermato a 12.821 (49.63). Hanno vinto Virgilio e il non voto, ha perso Portesani che non è riuscito a capitalizzare i 3mila voti di scarto che il centrodestra aveva messo sulla bilancia delle Europee. E la massiccia assenza di elettori al ballottaggio ha consentito a Virgilio il sorpasso decisivo.

"Ho perso qualche anno di vita durante lo scrutinio – ha dichiarato a caldo Virgilio – ma alla fine è andato tutto bene. È stato un lungo percorso, che ha visto premiato il lavoro di squadra. Sapevamo che non sarebbe stato facile, visti i risultati delle elezioni europee. È stato come segnare un gol all’ultimo minuto, rete che però ha premiato il tanto lavoro di tutta la squadra".

La campagna elettorale a spron battuto per colmare il gap tra lui e l’avversario ha portato il neo sindaco a mettere tra le priorità la costruzione un nuovo canale di comunicazione con la cittadinanza attraverso le sedi istituzionali ma anche attraverso un rapporto diretto coi quartieri e le periferie. Dall’altra parte sarà necessario far contare di più Cremona nelle sedi regionali e statali, per ottenere maggior considerazione. A sottolineare la difficoltà di questa campagna elettorale è l’ex senatore Pd Luciano Pizzetti: "Un confronto molto divisivo. Il lavoro dei prossimi cinque anni dovrà vertere sull’interesse della comunità e mantenere un dialogo con la minoranza, mai così forte".

"Riconosco la vittoria di Andrea Virgilio – ha detto a caldo Alessandro Portesani – Io resterò a disposizione di tutti i cremonesi, sia quelli che mi hanno votato sia quelli che non l’hanno fatto, nei banchi dell’opposizione". Questa la dichiarazione dell’avversario battuto, candidato per il centrodestra, al termine dello scrutinio del turno di ballottaggio. "Una campagna elettorale emozionante – ha ribadito Portesani subito dopo l’esito del voto – Sono stati mesi di lavoro a contatto con una comunità straordinaria, ricca di potenziale, che ha tutte le carte in regola per cogliere le sfide del futuro. Posso dire di avercela messa tutta per portare il cambiamento di cui c’è bisogno. Esigenza questa sottolineata anche dal centrosinistra. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini in questa rincorsa elettorale – ha concluso Portesani – Sono pronto a fare opposizione alla Giunta Virgilio, forte della fiducia che avete dato a me personalmente e al nostro progetto politico. Garantiamo cinque anni di opposizione ferma e tenace, competente e convinta. Saremo vigili".