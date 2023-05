Elezioni comunali 2023 in provincia di Cremona, i comuni e i candidati sindaco

Cremona – Alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio, in provincia di Cremona, andranno alle urne 7 Comuni: Capergnanica, Motta Baluffi, Robecco d'Oglio, Ticengo, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco e Vailate.

‘Capergnanica amica’ ha candidato, per il terzo mandato consecutivo, i sindaco uscente Alex Severgnini. Il gruppo alle prossime elezioni amministrative non avrà avversari. La lista si è rinnovata rispetto a cinque anni fa con nuovi componenti.

A Motta Baluffi è duello tra sindaco uscente ed ex vicesindaco. Da un lato, quindi, Matteo Carrara con la Lista ‘Progetto futuro – Per Motta e Solarolo’, dall’altro Antonietta Premoli con la lista ‘Premoli sindaco – Insieme per Motta e Solarolo’. Il Comune casalasco va a elezioni anticipate a causa del commissariamento avvenuto per le dimissioni di diversi consiglieri di maggioranza e minoranza che hanno impedito di raggiungere il numero legale per la validità del consiglio comunale.

A Robecco d’Oglio, dopo un anno di commissariamento per assenza di candidature, gli sfidanti sono tre. Il primo è Marco Pipperi, sindaco del paese in riva all’Oglio per 15 anni, che scende in campo con la storica lista ‘Robecco’. Poi, l’avvocato Alessandra Gambazzi con la lista civica ‘RivOglio il futuro’ e la docente Monica Iezzone con la lista civica ‘Robecco insieme’.

A Ticengo si propongono per il ruolo di primo cittadino Matteo Gorlani con la lista ‘Prima Ticengo! Un impegno comune’ e Daniela Brognoli con la lista civica ‘Ticengo bene comune’.

A Trescore Cremasco gli sfidanti sono quattro. Il sindaco uscente Angelo Barbati, leghista della prima ora, si ripresenta alla ricerca del terzo mandato consecutivo. Guiderà la lista della maggioranza uscente. Barbati dovrà vedersela con l’ex presidente della fondazione Alzeni ed ex assessore della giunta Barbati, Emilio Carioni, supportato dalla lista civica ‘Emilio Carioni Sindaco’. In sfida anche gli avvocati Cristina Mandelli e Anna Ogliari, alla guida (rispettivamente) di ‘Trescore Futuro’ e ‘Pronti Per Trescore’, quest’ultima sostenuta da Fratelli d’Italia.

Sfida a tre a Vaiano Cremasco. Si ricandida il sindaco uscente Paolo Molaschi con la lista ‘Insieme per Vaiano. A sfidarlo c’è Graziano Baldassarre, leader della lista civica ‘Baldassarre sindaco’. Ha ricoperto il ruolo di vice nell’amministrazione Calzi ed è stato sindaco pro tempore alla scomparsa di quest’ultimo. L’altra lista che si presenterà è capeggiata da Andrea Ladina. Il rappresentante cremasco di ‘Europa verde’ era in consiglio comunale, in minoranza, a Torlino Vimercate con la lista ‘Nuovavita Torlino’. Ora si è dimesso per poter inseguire un desiderio che coltiva da molto tempo: fare il sindaco del suo paese natale Vaiano Cremasco. L

Vailate, comune commissariato, chiude la rosa dei Comuni al voto in provincia di Cremona con tre nomi. Per la lista ‘Prima Vailate’ il candidato sindaco è Pierangelo Cofferati, che ha già ricoperto la carica di primo cittadino. Il gruppo è appoggiato da Lega e Forza Italia. Poi, in corsa c’è anche la lista di ‘TrasformAzione’ con il candidato sindaco Andrea Trevisan. Terza lista 'Vailate Nuovi Orizzonti' , composta da Fratelli d’ Italia e da una lista civica con candidato sindaco Mauro Stombelli, avvocato, e già sindaco della cittadina nei primi anni duemila.