Travolta e uccisa da un’auto. L’ultimo saluto a Flaviana

(Cremona)

Saranno domani i funerali di Flaviana Beretta, l’infermiera in pensione di soli 62 anni, tragicamente scomparsa mercoledì, investita e uccisa da un’auto mentre attraversava la Crema-Lodi, all’altezza dell’incrocio per la frazione di Gottolino. Erano le 17.30 quando la donna si accingeva ad attraversare la strada con il suo cane per far ritorno a Chieve, dove risiedeva, mentre da Crema stava arrivando una Mercedes. Investita e gettata lontano, è morta pochi minuti dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Lodi. La salma è stata restituita ai familiari ieri mattina, in quanto il magistrato ha ordinato di eseguire l’autopsia, esame portato a termine lunedì. Ieri pomeriggio la salma è stata esposta nel chiesuolo di Bagnolo e domani alle 11 ci saranno le esequie. Flaviana, che risiedeva a Chieve, dove da anni era attiva nel volontariato, aveva espresso il desiderio di essere sepolta nel cimitero di Bagnolo. Largo sgomento e tanta commozione ha suscitato la morte della donna, che ha dedicato parte della sua vita ad aiutare gli altri e alla cura degli animali. Anche il sindaco Orietta Berti e la sua amministrazione le hanno dedicato un pensiero d’addio.

La Procura di Cremona ha aperto un procedimento penale nei confronti del conducente, un 22enne domiciliato a Crema, accusato di omocidio stradale e omissione di soccorso.P.G.R.