Tradito dalla leva salva-vita, ferito operaio

Ieri intorno alle 9.30 un operaio trentacinquenne residente in provincia di Cremona è rimasto ferito sul lavoro in un’azienda situata lungo la Provinciale 28. Doveva occuparsi della manutenzione di una cabina che eroga energia elettrica. Una volta entrato, il lavoratore ha azionato la leva che interrompe la corrente prima di cominciare il lavoro. La leva però non è rimasta agganciata e, appena l’operaio l’ha lasciata, è scattata all’indietro e lo ha colpito con violenza al volto, procurandogli una ferita allo zigomo. Sono stati fatti intervenire i soccorsi, arrivati in azienda con automedica e ambulanza, che hanno provveduto a trasportare il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è stato accolto in codice giallo. In azienda sono arrivati i carabinieri di Ostiano e i tecnici dell’Ats Valpadana per verificare se le norme di sicurezza fossero state rispettate.