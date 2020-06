Soresina (Cremona), 3 giugno 2020 - Una lite violenta in famiglia è degenerata in una colluttazione con i carabinieri. Questa notte, poco prima di mezzanotte, in via Giusti a Soresina i militari sono intervenuti per una lite in famiglia: protagonista un egiziano 29enne, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti e attualmente irregolare sul territorio italiano.

L'uomo voleva picchiare la compagna, quando un carabiniere si è messo in mezzo: la ragione della lite pare sia legata all'affido della figlia. A quel punto l'uomo non ha esitato a scagliarsi addosso al militare, scaraventandolo a terra e ingaggiando una vera e propria colluttazione. Alla fine l'intervento dei colleghi ha evitato il peggio. Il 29enne è stato arrestato e questa mattina si è svolto il processo per direttissima: condannato a sei mesi, pena sospesa.