Cremona, 9 gennaio 2019 - Ore 21.20 del 20 dicembre: un padre con i figli sta passeggiando quando scorge un oggetto di forma romboidale con luci bianche e rosse. L’oggetto, ben visibile nel cielo, a un certo punto si muove e scompare. Poco dopo, in un altro punto del borgo, il nuovo avvistamento, stavolta l’oggetto proviene da sud ed è diretto a nord. L’uomo ha riferito l’avvistamento al Centro ufologico cremonese che sta svolgendo ricerche e approfondimenti. Nei giorni seguenti, a partire dalla Lombardia (nella foto un avvistamento in Valmalenco), ci sono state numerose segnalazioni di oggetti non identificati e gli avvistamenti si sono poi spostati sulla Liguria e in Sicilia.

© Riproduzione riservata