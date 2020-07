Cremona, 30 luglio 2020 - Il Comune di Cremona stanzia 250mila euro a sostegno di pubblici esercizi, negozi di vicinato, artigianato artistico e di servizio. Il contributo, destinato agli affittuari, verrà erogato attraverso un bando pubblico. E’ questa un’ulteriore iniziativa che si inserisce nell’ambito del pacchetto di misure volte a rilanciare le attività economiche locali colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19. I criteri e la bozza del bando, predisposti dall’Unità di staff Urbanistica ed Area Omogenea (Ufficio Sviluppo progetti a supporto del commercio), già condivisi con le associazioni di categoria e nella cabina di regia del DUC (Distretto Urbano del Commercio), sono stati illustrati dall’Assessore Barbara Manfredini alla Giunta che li ha approvati.

In estrema sintesi il bando, che sarà pubblicato tra fine agosto e i primi giorni di settembre, prevede la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese del commercio di vicinato, artigianato di servizio, pubblici esercizi e dei servizi connessi a tali settori. Si tratta di contributi aggiuntivi rispetto agli interventi previsti a livello statale. Beneficiari saranno le imprese iscritte nell’apposito Registro della Camera di Commercio con sede legale o un'unità produttiva attiva nel territorio comunale che hanno chiuso l'immobile commerciale per causa dell'emergenza Covid-19 per almeno 45 giorni.