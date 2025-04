Sfruttamento della prositituzione. Una ventottenne riconosciuta innocente

Una 28enne di origini nigeriane, accusata di sfruttamento della prostituzione ai danni di una connazionale è stata assolta ieri a Lodi. I fatti risalgono al 2018, quando entrambe “esercitavano“ su una piazzola della strada provinciale Binasca, per la quale dovevano pagare buona parte dei loro introiti ad una terza donna nigeriana (mai trovata dagli inquirenti). Dalle oltre 700 pagine di conversazioni intercettate dal 2018 era emerso tuttavia un atteggiamento prevaricatorio della 28enne che, in alcune chat, minacciava la collega affinché pagasse. "Ti spezzo le gambe", "Se non vuoi pagare vattene", "Devo farti il rito voodoo?" le diceva. Da qui, l’accusa. Ieri in aula è stato riconosciuto che le minacce riguardavano solo il pagamento della piazzola dettate dalla continua insistenza della terza donna. L.R.C.