Scuolabus, l’autista si trasferisce. Servizio di trasporto a rischio

Dal 1° febbraio l’autista dello scuolabus di Casaletto Vaprio e Cremosano, che è un dipendente del comune di Casaletto Vaprio, si trasferisce in un altro ente. Se non verrà sostituito, il servizio di trasporto da e per la scuola media Manzoni di Trescore Cremasco, gestito in convenzione dai due comuni, verrà sospeso come lo è stato da settembre 2023 a marzo 2024 proprio perché mancava quella figura e i ragazzi casalettesi e cremosanesi che ne usufruiscono (una settantina) rimarranno a piedi con conseguenti disagi.

"Stiamo lavorando a una soluzione – spiega Ilaria Dioli, sindaco di Casaletto Vaprio - ma essendo l’autista dello scuolabus un nostro dipendente per la sua sostituzione c’è una procedura di legge da seguire. Per prima cosa stiamo cercando di attingere dalle graduatorie di altri comuni. In secondo luogo dovremmo aprire la mobilità fra enti e solo in ultima analisi potremmo indire un nuovo concorso pubblico". Oppure c’è la possibilità di esternalizzare il servizio.

"Con gli amministratori comunali cremosanesi - prosegue la Dioli - decideremo che direzione prendere ma se sarà quella dell’esternalizzazione dovrà essere Cremosano a occuparsene in quanto comune capofila della convenzione per lo scuolabus. Vanno analizzati i costi a carico dei due comuni e delle famiglie utenti dopodiché dovremo muoverci con tempismo per essere pronti per settembre".

Per informare le famiglie, il sindaco di Cremosano Marco Fornaroli ha convocato una riunione presso la sala polifunzionale di piazza Garibaldi.