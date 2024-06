Scontro tra auto e moto. Centauro in ospedale

Incidente in pieno borgo ieri alle 10. Una moto Guzzi 800 stava entrando in piazza quando si è trovata la strada sbarrata da una Ford Focus. L’impatto è stato inevitabile e la peggio è toccata al motociclista. Erano le 10 circa quando una moto Guzzi, condotta da un 56enne di Cassano d’Adda, stava entrando nella piazza centrale. A un certo punto da via Franziche è arrivata una Ford Focus condotta da un 34enne di Liscate. Inevitabile l’impatto tra i due mezzi. Il motociclista è finito sul cofano dell’auto infrangendo il cristallo anteriore e poi è caduto a terra. Sono stati chiamati i soccorsi con un’ambulanza della Croce bianca che ha raccolto il centauro e lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Melzo, dove è stato ricoverato in codice giallo. I rilievi del sinistro sono a cura della polizia locale del borgo, mentre la rimozione dei mezzi è stata eseguita dal soccorso stradale di Scaramuzza, anche lui di Rivolta d’Adda.

P.G.R.