Scarica rifiuti e si ferisce. Un addetto morso dal maiale

CREMA (Cremona)

Due infortuni sul lavoro nella mattinata di ieri, il primo a Castelleone e il secondo in una cascina di Sergnano. Non ha voluto fare il giro ed è passato sotto il suo autoarticolato, ma ha sbattuto malamente la testa e si è procurato alcune ferite per le quali ha dovuto essere medicato in Pronto soccorso, ieri poco prima delle 10, un autotrasportatore di 64 anni residente in provincia di Pavia che stava conferendo rifiuti, trasportati con il suo autoarticolato, in un’azienda di Castelleone. Mentre si stavano svolgendo le operazioni di scarico l’uomo è passato tra la motrice e il rimorchio, picchiando violentemente la testa contro la barra in acciaio e procurandosi due ferite. È stato trasportato nel Pronto soccorso dell’ospedale di Crema, dove è stato ricevuto in codice giallo.

A Sergnano invece un dipendente è stato morso da un maiale. Un uomo di 60 anni che risiede in provincia di Milano, ieri intorno alle 11, ha dovuto misurarsi con un maiale dell’allevamento. Mentre stava lavorando, non si sa per quale motivo, il grosso animale si è rivolto all’uomo, morsicandolo. Il maiale lo ha attaccato, mordendolo al polso e al braccio.

Il sessantenne è riuscito a rintuzzare l’attacco e a porsi in salvo ed è stato soccorso dal personale di un’ambulanza della Croce Rossa di Crema che l’ha stabilizzato e poi trasportato al Pronto soccorso di Crema, in codice verde. I medici l’hanno medicato e poi dimesso: guarirà in pochi giorni.

Pier Giorgio Ruggeri