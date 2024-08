Sbanda con la motocicletta. Esperto centauro perde la vita sotto gli occhi della figlia

Ha perso il controllo della sua potente Ktm 1290 proprio in prossimità della rotatoria che si trova sulla provinciale che collega Tromello a Garlasco sotto gli occhi della figlia che lo stava seguendo in auto. Mauro Simonovi, 58 anni, residente a Corvino San Quirico, nell’Oltrepò Pavese, non ha avuto scampo. Le ragioni del sinistro, avvenuto intorno alle 22 di martedì, sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale intervenuta per i rilievi dell’incidente che non ha coinvolto altri mezzi. Simonovi era un motociclista esperto. Martedì sera era stato a cena in Lomellina, a Morta, e quando è avvenuto lo schianto fatale con tutta probabilità si stava spostando verso casa. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che l’uomo sia andato a collidere, non è ancora chiaro per quale ragione, con il cordolo della rotatoria e, perdendo il controllo della sua moto, sia poi andato a sbattere contro un palo riportando le lesioni fatali. La polstrada non esclude nessuna ipotesi, un ostacolo improvvisamente davanti, magari un piccolo animale uscito dalla folta vegetazione, oppure un malore. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’autopsia.

Ieri poco dopo le 19 invece invece due auto, una Citroen e una Ford Kuga, si sono scontrate frontalmente sulla via Vigentina. L’impatto si è verificato poco all’altezza di un grande magazzino. Su una delle auto stava viaggiando anche un bambino le cui condizioni sono state ritenute critiche. Per questo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che lo ha portato in ospedale. Grave anche un altro tra gli occupanti delle vetture, mentre le condizioni di una 21enne sono apparse meno serie. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e i sanitari del 118 con tre ambulanze e un’automedica.