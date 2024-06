Rissa con i cocci di bottiglia. A terra feriti due ventenni. Le versioni non coincidono

Rissa davanti a un locale pubblico l’altra sera poco dopo le 22.30, con due giovani feriti trasportati in ambulanza agli ospedali di Crema e Cremona e ricoverati in condizioni che non preoccupano. Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, due pattuglie dei carabinieri, di Pizzighettone e del Nucleo Radiomobile di Cremona, sono state chiamate a Soresina perché era in corso una rissa.

Prima di arrivare sul posto indicato, le pattuglie sono state dirottate nella via dove ha sede la caserma dei carabinieri perché lì c’era un ventiduenne che risultava ferito. Il giovane è stato preso in carico dal personale di un’ambulanza della Croce Verde e ha riferito ai militari di essere stato colpito ripetutamente con un oggetto metallico durante una furiosa lite.

Il ventiduenne presentava ferite al collo e alla testa. Dai primi accertamenti pare che le lacerazioni siano state inferte con il coccio di una bottiglia di vetro rotta. Neppure il tempo di terminare di ascoltare la testimonianza del ferito che i carabinieri sono stati chiamati in via Carducci, dove un altro ventenne presentava ferite simili al coetaneo. Il giovane ha fornito ai militari la propria versione, diversa da quella dell’altro ferito, e poi a sua volta è stato stabilizzato sul posto dai soccorritori e quindi portato in ambulanza al Pronto soccorso dell’Ospedale di Crema, dove è arrivato in condizioni non gravi.

I militari stanno vagliando le immagini registrate dalle telecamere sparse per il paese per verificare le due versioni. È stato comunque appurato che a monte ci sia stata una rissa che ha coinvolto più soggetti per motivi ancora sconosciuti e che ha provocato almeno due feriti.