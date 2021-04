Cremona - Armato di punteruolo e pistola, risultata poi giocattolo, vuole cibo e bevande senza pagare. E' stato arrestato nel giro di poche ore il rapinatore del kebab di via Ghinaglia a Cremona. Si tratta di un 42enne marocchino, S.O., con precedenti penali, che ieri sera alle 22 è entrato nel locale: punteruolo in una mano e pistola finta nell'altra. Voleva consumare e non pagare. Il titolare ha finto di cedere al ricatto, mentre ha telefonato al 112 informando i carabinieri che stava subendo una rapina.

Nel giro di pochi minuti una pattuglia è arrivata sul posto, mentre il rapinatore, compreso quanto stava accadendo, si è dato alla fuga. I carabinieri si sono messi subito alla ricerca del 42enne nelle strade limitrofe, dove è stato poi ritrovato: sottoposto a perquisizione il malvivente è stato trovato in possesso sia del punteruolo metallico che dell’arma con la quale aveva minacciato il gestore del negozio. Condotto presso la Caserma dei Carabinieri, l’arrestato è stato poi trasferito nella Casa Circondariale di Cremona.