Crema, ragazzo di 16 anni di getta nel canale e rischia di annegare: salvato dall’amico

Ha rischiato moltissimo un ragazzo di 16 anni che domenica intorno alle 19 ha deciso di fare un bagno nel Canale Vacchelli, all’altezza di via Gaeta e del viale Santa Maria. Il giovane era con un amico di 18 anni, entrambi sono italiani. Probabilmente i due sono nuovi del posto e non erano a conoscenza della pericolosità del corso d’acqua.

Il sedicenne si è tuffato in via Gaeta, poco prima del viale Santa Maria, e a un certo punto si è trovato nel punto dove il canale passa sotto il viale ed lì è stato risucchiato dalla forte corrente. L’amico, che era sulla sponda, l’ha visto sparire sotto il viale. Allarmatissimo, ha attraversato la strada di corsa e si è portato dalla parte opposta, dove il canale prosegue e dove però c’è anche il Salto del gatto, cioè uno sbocco di una parte del canale che, con un salto di tre metri, va poi a finire nel Serio.

Quando il 18enne è arrivato dall’altra parte, ha visto l’amico riemergere. Ha notato come il sedicenne fosse in difficoltà dopo la traversata subacquea e si è gettato in acqua per aiutarlo, dandogli una mano per arrivare a riva. Alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’automedica. I due ragazzi, che erano già a riva ma apparivano provati dall’esperienza, sono stati presi in custodia dai soccorritori e stabilizzati. Dopo di che i due sono stati portati al Pronto soccorso, dove sono stati controllati e quindi dimessi.