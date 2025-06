Prova finale superata per i venti nuovi assistenti turistici

PIZZIGHETTONE (Cremona)Personale competente, per rendere l’accoglienza turistica in riva all’Adda un’esperienza indimenticabile. Si è chiuso sabato il primo corso per “Assistenti turistici“, promosso da Pizzighettone Fiere dell’Adda e dal Comune. Sono stati venti i nuovi assistenti turistici formati e sabato hanno affrontato la prova conclusiva sul campo. A fare gli onori di casa, il presidente di “Pfa“ Carlo Pedrazzini: "Quando abbiamo avviato il progetto, non ci aspettavamo una partecipazione così numerosa. Invece, il gruppo ha risposto con entusiasmo, restando presente per tutto il corso". Presente anche il sindaco Luca Moggi. "Pizzighettone ha una storia importante. Per valorizzarla serve saperla raccontare" ha detto. Da.Re.