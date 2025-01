Prendono borse incustodite. Individuati i quattro autori

CASALMAGGIORE (Cremona)"Signora le sono cadute le monete": lei si china a raccoglierle, mentre i ladri le sottraggono la borsa posata sul sedile dell’auto. Un furto riuscito e un altro tentato. Due donne hanno denunciato quanto successo ai militari di Casalmaggiore. Nel secondo caso la vittima aveva visto in azione il ladro, si era messa a urlare e lo aveva inseguito, fino a raggiungerlo e a recuperare la borsa. Dalle immagini di videosorveglianza i militari hanno individuato la vettura utilizzata dai presunti ladri e hanno scoperto che quell’auto e le persone a bordo erano autrici di vari furti in diverse zone d’Italia. Di qui la denuncia che ha riguardato tre uomini di 26, 29 e 33 anni. Un quarto ladro è un 44enne che, con una complice ancora da identificare, avrebbe rubato una borsa a una donna, all’inizio di ottobre. In quel caso la persona usciva da un ufficio e si era avvicinata alla sua auto. Un’altra donna l’aveva fermata e le aveva indicato un portafoglio in terra. La vittima aveva lasciato la sua borsa in auto, aveva portato il portafoglio in ufficio e quando era uscita si era accorta che la sua borsa era sparita.

P.G.R.