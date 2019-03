Pizzighettone, 3 marzo 2019 - Il sindaco Moggi ha nominato il nuovo cda di Pizzighettone Fiere dell'Adda. Giulio Cattaneo, funzionario bancario, Stefano Micheli, imprenditore locale attivo nel gruppo "I ragazzi del Torrione" e Linda Sartori, media manager di un'azienda che si occupa di comunicazione, tutti sono residenti e vivono a Pizzighettone. Dopo la burrascosa chiusura del vecchio cda si riparte intraprendendo una nuova strada dunque, sganciata dalle associazioni che comunque non saranno estromesse anzi.

"Con grande impegno e senso di responsabilità, ci siamo confrontati al momento delle dimissioni e in questi giorni ho formulato il decreto delle nuove nomine, sulla scorta di valutazioni globali che tenessero conto dell'integrità morale della persona, delle competenze e dell'interazione tra le stesse. Sono fiducioso che il nuovo cda possa portare entusiasmo e dare un nuovo slancio alla partecipata” afferma il sindaco Luca Moggi.

“Un grazie a chi ci ha preceduto per le imprescindibili e preziose fondamenta sulle quali poggia il sistema fieristico di Pizzighettone ed un grande ringraziamento all’amministrazione comunale per la fiducia accordataci Questa scelta per noi rappresenta una grande responsabilità, ma anche una sfida stimolante: faremo di tutto per poter valorizzare ancor di più la nostra meravigliosa cittadina” sono le prime dichiarazioni che il nuovo cda ha esternato attraverso un comunicato.