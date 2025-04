La piena del fiume Po fa paura, superata la terza soglia di allerta nel Cremonese: evacuazioni in corso

Mantova – Il fiume Po sta attraversando una fase di piena significativa, con livelli idrometrici che superano la terza soglia di criticità (colore rosso) in diversi tratti del suo corso. Secondo l’Agenzia interregionale per il fiume Po, il colmo di piena è attualmente in transito tra Casalmaggiore (nel Cremonese) e Boretto, con livelli rispettivamente superiori a 6,15 metri e 7,00 metri sullo zero idrometrico.​

A Borgoforte, nel mantovano, la piena ha già superato la terza soglia di criticità, e si prevede che i livelli rimangano elevati fino alla serata di lunedì. A valle di Borgoforte, a Pontelagoscuro e nei primi rami del Delta, i livelli hanno superato la seconda soglia di criticità (colore arancione) e si stima che si mantengano su questi valori nei prossimi giorni.​

Le autorità locali hanno emesso ordinanze per vietare il transito sugli argini e ordinare l’evacuazione delle aree golenali, in particolare nel comune di Casalmaggiore, dove il rischio di esondazione è elevato. Le autorità monitorano costantemente la situazione, con squadre operative attive 24 ore su 24 per verificare le arginature e le opere idrauliche.​

In Emilia-Romagna, l’allerta rossa è stata confermata per la pianura piacentina e parmense, mentre nella pianura reggiana è in vigore l'allerta arancione. Il Centro operativo regionale è stato attivato a Bologna per coordinare le operazioni di emergenza.

Si raccomanda la massima prudenza nelle aree prossime al fiume e nelle attività di navigazione, anche per la presenza di materiale flottante. È fondamentale attenersi alle indicazioni e ordinanze degli enti competenti per garantire la sicurezza di tutti.