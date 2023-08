Cremona, picchia e insulta la moglie davanti ai figli: condannato a tre anni di carcere

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Cremona per aver picchiato, insultato e maltrattato la moglie anche davanti ai loro figli. Per questo dovrà scontare una condanna di tre anni e cinque mesi nel carcere Cà del Ferro su disposizione del Tribunale di Cremona a seguito di una condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La moglie lo aveva denunciato nel 2019 dopo una serie di maltrattamenti che duravano già da diversi mesi e che l’avevano portata a chiedere aiuto. La donna ha raccontato che in quel periodo era in fase di separazione lui era particolarmente nervoso. Una sera di fine ottobre avevano avuto una lite molto accesa e il 43enne l'aveva pesantemente insultata e poi l'aveva colpita con alcuni pugni alla testa e al volto. Tutto alla presenza dei figli.

La vittima era poi andata la pronto soccorso, dove era stata visitata e aveva ottenuto un referto medico con alcuni giorni di cure per le lesioni che aveva riportato. A seguito della denuncia era iniziato il processo, concluso poi con la condanna in primo grado e una sentenza di conferma della Corte di Appello di Brescia, nel 2022.