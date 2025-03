Piastrellista inciampa e si rompe un piede

Un piastrellista di 53 anni residente nel Cremasco ieri mattina è stato vittima di un incidente sul lavoro in via Nobilini a Soncino. Si trovava in un cantiere per la sistemazione di un’abitazione privata. Intorno alle 10.15 mentre stava portando un secchio con dell’acqua nella zona del suo lavoro non ha notato qualcosa a terra ed è inciampato, cadendo rovinosamente. Nel volo il piastrellista ha riportato una ferita al piede. Sono arrivati i soccorsi con auto medica e ambulanza della Croce Rossa che si sono presi cura dell’operaio. Il piede è risultato rotto e l’artigiano è stato portato in ambulanza nel Pronto soccorso dell’ospedale di Crema, dove è stato ricoverato in codice giallo. Nel cantiere in breve sono arrivati anche i carabinieri di Soncino e i tecnici del lavoro dell’Ats di Cremona per controllare se tutte le misure di sicurezza fossero state rispettate.

P.G.R.