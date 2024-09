I nuovi volti dell’Arma: a Cremona e Crema doppio cambio al vertice

​Cremona, 22 settembre 2024 – Il maggiore Gabriele Schiaffini e il capitano Armando Laviola sono i nuovi comandanti delle compagnie dei carabinieri di Cremona e Crema. Il capitano Armando Laviola, neo comandante della compagnia di Crema, ha 35 anni ed è originario di La Spezia. Proviene dal comando provinciale di Asti dove negli ultimi due anni ha retto l’incarico di comandante del Nucleo Investigativo. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Sociale, già maresciallo dell’Arma con diversi incarichi nella provincia di Como, nel 2016 ha intrapreso il suo percorso da ufficiale.

Dal 2017 al 2022 ha retto l’incarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Corsico (Milano). Ha assunto il nuovo incarico in provincia dal 9 settembre scorso. Sostituisce il maggiore Giovanni Meriano trasferito al comando della Compagnia di Belluno. I due ufficiali sono stati ricevuti dal comandante provinciale dei carabinieri di Cremona, colonnello Paolo Sambataro, che ha loro augurato buon lavoro. Il maggiore Gabriele Schiaffini, neo comandante della compagnia di Cremona, proviene da Lodi, dove ha prestato servizio in qualità di comandante di Compagnia. Originario di Brescia, 42 anni, si è laureato nel 2004 in Informatica presso l’Università degli Studi di Verona e nel 2017 in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Ateneo di Roma. È stato comandante di plotone del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia a Milano, reparto propedeutico alla gestione dell’ordine pubblico e delle grosse manifestazioni, partecipando, tra le altre, alle operazioni in Val di Susa e a quelle delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006.

Nel 2008 è stato trasferito alla seconda Brigata Mobile di Livorno e, dopo aver conseguito la qualifica di paracadutista militare, ha prestato servizio sino al 2011 presso il Centro Addestramento, reparto addestrativo. Ha prestato servizio prima in Libano nel 2011 e poi in Kosovo nel 2016. Prima di approdare al comando della Compagnia di Cremona ha inoltre prestato servizio a Verona, poi a Viadana (Mantova) dal 2017 al 2021 e a Lodi dal 2021 al 2024. Sostituisce il tenente colonnello Carlo Pessini, trasferito al 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.