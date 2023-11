La nuova vita di Nicholas Battaiola, dal calcio al rap: "Preferisco la musica al pallone”

Ci sono tante ragioni per appendere le scarpe al chiodo, non troppe se hai meno di trent’anni, una discreta carriera nel calcio professionistico e soprattutto se una piazza importante come Piacenza ti offre un biennale, pur se per disputare la serie D. Ma Nicholas Battaiola (per i suoi fan “Batta“ o anche Batman per i suoi voli fra i pali della porta) ne ha scelta una particolare. Preferendo la musica al calcio, ’il rap al pallone. Due bellissime passioni che però lo hanno costretto a fare una scelta di vita, anche coraggiosa: e così il ragazzone di Soresina (nato a Cremona) che sognava un giorno di debuttare in B ha rinunciato ad un contratto coi biancorossi per dedicarsi a tempo pieno non solo alla famiglia ma anche a quello che ora non è più solo un hobby.

Da qualche settimana Nicholas non è più un calciatore ma un rapper, e poco importa se il dio denaro per una volta finisce in secondo piano. "Il mondo del calcio non è sempre bello come pensate. Ora mi dedico a ciò che mi piace realmente", lo sfogo “social“. E la musica adesso è la sua ragione di vita. "So che posso sembrare matto ma per fortuna non sono mai stato venale e sono convinto che i soldi non comprano libertà, la felicità e l’entusiasmo".

Passo indietro. Perché cambiare tutto non è stato semplice dopo un’ottima stagione con la maglia del Fiorenzuola (serie C). Poi la decisione. E il no al Piacenza. "Certo, il calcio mi ha dato tanto perché alcune emozioni non si dimenticano e rimangono nel cuore per sempre, ma la passione ogni anno andava sempre calando dopo aver conosciuto tante belle persone che ora sono amici, altre che mi hanno trasmesso valori che porterò sempre con me e altre che avrei preferito non incontrare mai". Battaiola, cresciuto con la Cremonese e un passato anche nel Monza, nel Gubbio e nel Francavilla (un centinaio di presenze totali in serie C), spiega nel posto di aver deciso definitivamente di "appendere guanti e scarpini al chiodo" per dedicarsi "a ciò che mi piace realmente e mi fa stare bene". E aggiunge un post scriptum destinato ai suoi fan: "Ho un fottio di musica da fare uscire, state pronti" (ultimo video “social“ pochi giorni fa)

Ma chi è il Battaiola artista? Un emergente reggaeton che si appassiona alla musica latina fin da piccolo. Nicholas infatti, ha trascorso fino all’adolescenza tutte le vacanze estive nella Repubblica Dominicana, con il nonno. Da lì una grande passione. Oggi registra quasi 300 mila ascoltatori mensili su Spotify e la sua canzone più famosa, “Chase”, ha più di 40 milioni di ascolti. Il cremonese ha pubblicato le prime tracce rap dal 2016, ma è nel 2020 che avvenne il suo esordio sui digital store con il suo primo singolo reggaeton “Venerdì”. Nel 2021 l’uscita del suo primo Ep “Re Gaton” di sei canzoni interamente dal sound latino e successivamente il singolo “ Sola”. Sempre a Dicembre del 2022 ha pubblicato “La solita storia” e ha partecipato a “ KOTA RMX” in collaborazione con Zack Merin e SouthSide Ciccio. Nel 2022 è uscito anche il singolo “Complice”, poi “Un’altra bugia“ e nel 2023 la traccia “Ometesando”.