Nei conti del Comune c’è un “buco“: "Inseguirò i furbetti delle imposte"

Cimitero tirato a lucido e, giusto per capire, anche quello di Ripalta Vecchia, la frazione del paese, si sta rifacendo il trucco. E per i morti, tutto a posto. "Non solo i cimiteri, ma anche il decoro del paese mi sta a cuore, perché voglio una Madignano pulita e accogliente, dove deve far piacere venire a vivere". Lui è il nuovo sindaco, Piero Guardavilla (nella foto mentre dà direttive a un operaio) che dalle 7.30 del mattino comincia a girare per il paese e nel Comune per coordinare i lavori. Dopo 100 giorni dall’elezione le cose cominciano a girare nel verso giusto.

"Ho trovato molto da fare e adesso sto dando la caccia chi non ha pagato le imposte. Mi dispiace che abbiamo perso i cinque anni dal 2014 al 2018, con una perdita secca di oltre 80mila euro concentrata negli anni 2016/2018. Ma in questi ultimi cinque anni ci sono da prendere circa 300mila euro. Ho già un accordo con l’ufficio delle entrate per inviare le lettere ai debitori. Inoltre mi sto impegnando per far saldare i grossi debiti. Abbiamo una persona che deve 150mila euro e altre con debiti di imposta da 20 e 40mila euro. Quando sono arrivato in cassa c’erano solo 300mila euro, contro i 700mila di cinque anni fa. Mi impegno per riempire questo divario". Attenzione anche alla spesa sociale: "Penso che siamo il paese che, in rapporto costi/popolazione, spende di più: circa 500mila euro". Un paese pulito e attrattivo. Per questo Guardavilla sta cercando, attraverso sue conoscenze, di portare aziende e lavoro a Madignano. "Di questo preferisco parlare quando le cose saranno certe, anche se penso che non mancherà molto. Per adesso puliamo il paese, portiamo a casa i soldi e sistemiamo quello che abbiamo".