Monetine per acquistare un defibrillatore. Raccolta a 33 chili, ne servono altri 15

Va a gonfie vele la raccolta di monetine organizzata dal bar Nazionale di via XX Settembre per acquistare un defibrillatore da donare alla parrocchia di San Bartolomeo e San Giacomo, da portare sui campi dove ci sono eventi sportivi. Al 31 gennaio, dopo quattro mesi, sono stati raccolti 33,5 chili di monetine per un totale di 340,87 euro. Il defibrillatore scelto costa circa 500 euro e si ritiene che con altri 15 chili di monetine e un paio di mesi di raccolta, in aprile il traguardo sarà raggiunto. L’impegno maggiore è stato quello di smistare e poi contare tutte le monete, lavoro svolto da ragazzi e volontari della parrocchia. Nel contenitore finora sono state infilate oltre 10mila monete, con una media di 85 monetine ogni giorno. Il taglio più ricorrente è quello di 2 centesimi, con oltre 5.000 pezzi messi nella cassetta, equivalente alla somma di uno e cinque centesimi, anche loro prossimi alle 5000 monete. Nella cassetta sono state messe anche circa 250 monete degli altri tagli, per un totale di quasi 100 euro.

P.G.R.