Maxi rissa tra indiani in discarica. Regolamento di conti, tre feriti

Un indiano è in prognosi riservata in ospedale a Cremona, vittima di un regolamento di conti avvenuto domenica sera intorno alle 21.30. In prossimità della discarica del paese si sono dati appuntamento una trentina di indiani che in breve sono passati dalle parole ai fatti e si è scatenata una rissa. Probabilmente la persona al centro delle discussioni era stata attirata sul posto dai suoi connazionali. A un certo punto la discussione si è animata e questa persona, un 37enne, è stata circondata e picchiata e addirittura è stata investita ed è finita in un campo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, auto medica e ambulanza della Croce Verde di Soncino. Il 37enne è stato trovato al di là di una roggia e il medico che l’ha visto ha chiamato in soccorso un’eliambulanza che si è alzata da Como. I vigili del fuoco di Crema hanno aiutato i soccorritori a riportare il ferito sulla strada, dove poi è stato affidato all’eliambulanza che l’ha trasportato in ospedale a Cremona dove è stato ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata. Nel frattempo sul luogo dei fatti qualcuno ha fatto notare che alla conta dei presenti mancava un ragazzo indiano di 18, parente della vittima. Subito sono scattate le ricerche. Da Bologna e Piacenza sono arrivati specialisti con i droni a raggi infrarossi con rilevatori di calore per cercare persone scomparse; quindi sono arrivati i cinofili con i cani da Milano e gli specialisti da Bergamo e Lecco per le ricerche topografiche.

Alla fine, intorno alle 4 del mattino il 18enne è stato trovato nella sua abitazione, dove i parenti lo avevano nascosto, probabilmente perché aveva a che fare con il ferimento del 37enne. Nessuna notizia ufficiale è trapelata dalle indagini dei carabinieri. Si sa che gli indiani provenivano in gran parte dal vicino paese di Fontanella (in provincia di Bergamo) e altri da Soncino e che il 37enne ferito ha le gambe rotte, causa investimento. In ospedale a Crema sono finiti altri due indiani, ricevuti in codice verde. Il 18enne che si ricercava potrebbe essere accusato dell’investimento del 37enne. Infine qualcuno ha riferito di aver sentito esplodere colpi di arma da fuoco e sarebbero stati trovati due bossoli a terra, ma non si sa se sono stati esplosi durante la rissa oppure erano già lì. Due le auto danneggiate: una Jaguar col parabrezza sfondato che avrebbe investito il 37enne e poi sarebbe finita contro un albero e una Ford Fiesta fortemente danneggiata a sprangate.