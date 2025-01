Maltrattamenti alla convivente. Le starà lontano

CREMA (Cremona)

Incapace di contenere le sue reazioni. Questa la tesi del magistrato che ha ordinato l’allontanamento dalla casa di famiglia e l’applicazione del braccialetto elettronico per un uomo che più volte si era dimostrato violento e pericoloso nei confronti della moglie. La donna, presentando denuncia ai carabinieri di Crema, aveva esposto i fatti. In un anno di convivenza il marito si era dimostrato non in grado di mantenere la calma e spesso era passato dalle parole ai fatti. La vittima aveva per più tempo pazientato, sperando in un mutamento dei comportamenti dell’uomo, cosa che non era mai avvenuta. Fino a qualche giorno fa quando, dopo l’ennesimo assalto, la donna aveva chiamato i carabinieri e documentato fotograficamente i risultati sulla sua persona delle percosse ricevute. A fronte di ciò il giudice ha stabilito che l’uomo se ne deve andare da casa e in più deve indossare il braccialetto elettronico. P.G.R.