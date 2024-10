Lavoro nero in un’azienda agricola di Cremona: denunciati due titolari

Cremona, 25 ottobre 2024 – Due uomini, titolari di un’azienda agricola, sono stati denunciati per sfr ut tamento del lavoro e impiego di lavoratori privi del permesso di soggiorno. A loro carico anche numerose violazioni amministrative che hanno portato i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Cremona a sanzionarli per 40mila euro.

Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Crema e del nucleo ispettorato del lavoro di Cremona hanno controllato un'azienda agricola con sede nel cremasco, denunciando all'Autorità Giudiziaria i due titolari.

Quando si sono presentati nell'azienda, i militari hanno subito capito che qualcosa non andava perché due uomini si sono dati alla fuga. Inseguiti, raggiunti e identificati, sono risultati essere lavoratori dell'impresa.

Sono stati identificati anche i titolari della società agricola e sono stati avviati gli accertamenti di specifica competenza da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro che hanno appurato che i due uomini che erano scappati erano due lavoratori in nero e sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. Entrambi sono risultati essere irregolari sul territorio italiano e uno di loro era già stato espulso nell'agosto del 2023 dal Questore di Brescia perché clandestino.

Dal controllo è emerso anche che i due titolari dell’azienda agricola stessero sfruttando il lavoro dei due stranieri che, senza contratto, erano impiegati per 13 ore di lavoro al giorno, senza giornate di riposo e uno dei due viveva in un container in condizione igieniche precarie.

I due sono stati denunciati in quanto clandestini. I lavoratori erano stati assunti senza comunicazione agli uffici preposti, non avevano ricevuto una adeguata formazione in materia di sicurezza e informazioni sui rischi sul posto di lavoro, non erano stati inviati a visita medica obbligatoria, era stata omessa la valutazione del rischio in materia di microclima e lo stipendio veniva pagato in contanti. Per l'impresa è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.