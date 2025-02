Lancio di bottiglie: denunciati 4 minori

Un lancio della bottiglia di vetro contro un muro alle 4 del mattino. Sembra essere questo l’ultimo sport inventato dai minorenni in giro per Cremona. È successo la notte passata nella zona tra corso Garibaldi, via Goito e via Palestro. Erano le quattro del mattino di mercoledì, quando un residente è stato svegliato dal rumore di vetri infranti. Si è affacciato alla finestra e ha visto quattro ragazzini, che si divertivano a tirare bottiglie di vetro contro un muro, infrangendole. L’abitante ha chiamato poi le forze dell’ordine che sono arrivate in tempo per sorprendere quattro minori che gironzolavano nella zona. I ragazzini non avevano bottiglie in mano, ma non hanno saputo dire che cosa facessero a quell’ora in giro per la città.

Il gruppo è stato identificato e poi gli agenti sono andati ad acquisire le immagini delle telecamere presenti nel quartiere, trovando il sistema di videosorveglianza di un bar. Da quelle immagini, i poliziotti ha visto che i ragazzi dapprima si rifornivano di bottiglie depositate in un cassonetto dal titolare del bar e poi cominciavano a lanciarle contro i muri, fracassandole per puro divertimento. Un gioco che sta preoccupando gli abitanti della zona: con l’arrivo della bella stagione questi atti vandalici potrebbero aumentare, con buona pace della tranquillità dei residenti. I quattro giovani sono stati denunciati per disturbo della quiete pubblica e poi affidati ai genitori.

P g .R.